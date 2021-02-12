Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk." dedi.

Varank, "Son çeyrekte sanayi üretiminde gözlenen güçlü artış, Türkiye'nin 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit etti." diye konuştu.

Bakan Varank, "Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayretiyle kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.