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Varank: Bu musibeti yenmek elimizde

Bakan Varank "Tüm dünyada artan kısıtlamalar ve düşen talep sebebiyle İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi 51,4 olarak gerçekleşti. Üretim sektörü açısından pozitif beklentiyi işaret etse de salgınla mücadelede daha çok gayret etmeliyiz" dedi.
Varank: Bu musibeti yenmek elimizde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İSO tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI anketinin kasım ayı sonuçlarını değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılan kısıtlamaların etkisine dikkati çeken Varank, "Tüm dünyada artan kısıtlamalar ve düşen talep sebebiyle İSO İmalat PMI 51,4 olarak gerçekleşti. 50'nin üzerindeki her değer üretim sektörü açısından pozitif beklentiyi işaret etse de salgınla mücadelede daha çok gayret etmeliyiz. Bu musibeti yenmek elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, paylaşımında, endeksin aylara göre değişimini içeren infografiğe de yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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