Varank, Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikalarını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikalarını ziyaret ederek firmanın yeni yatırım ve çalışmalarını inceledi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikalarına ziyarette bulundu.

Şirketin geçen ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan teşvik kararı kapsamında planlanan 20,5 milyar lira tutarındaki yeni yatırım öngörüsüyle 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak Gelecek Nesil Ticari Araç Üretimi ve Batarya Montaj Fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik bilgi alan Varank, Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) Atölyesini de gezdi.

Varank, yaklaşık 2 bin 300 kadına istihdam sağlayan Ford Otosan'ın "İş'te Eşitlik" kapsamında kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik yaptığı projelerden övgüyle bahsederek yetkilileri tebrik etti.

Dünyada otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimi yaşandığına işaret eden Varank, otomotiv sektörünün lider üreticilerinden Ford Otosan'ın gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım kararının, ülke ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacağını kaydetti.

Varank, bu yatırımla dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryalarının Kocaeli'de üretileceğini aktararak "Bu sayede ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak. Bu yatırım Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin nitelikli istihdamına ve otomotiv sanayi ekosistemine itici bir güç olacak yatırımlar ile global arenadaki rekabet gücümüz daha da artacak." ifadelerini kullandı.

"Ticari araçta Ford'un Avrupa'daki en büyük üretim üssü haline geldik"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de otomotiv sanayisinin dönüşümüne öncülük etmek üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına devam ettiklerini ifade etti.

Şirket olarak, 60 yıldır gerçekleştirdikleri yatırımlarla bugün, ticari araçta Ford'un Avrupa'nın en büyük üretim üssü haline geldiklerini aktaran Yenigün, şöyle devam etti:

"Bu yatırım neticesinde Türk otomotiv sektöründe tedarikçilerimiz ve tüm ekosistemle dolaylı olarak 18 bin kişilik yeni istihdam imkanı sağlamış olacağız. Ford Otosan olarak, ayrıca eşit temsiliyetin olmadığı otomotiv sektöründe kadın iş gücünü artırmak yönünde bir hedefimiz var. 'İş'te Eşitlik' anlayışıyla kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı amaçlıyoruz. Türkiye otomotiv sektörünün kadın çalışan istihdamında lider şirketi olarak, yeni yatırım planlarımız kapsamında da üretimde tesislerimizde kadınların sayısını artırmak ve yönetim kadrolarında eşit temsiliyeti desteklemek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Ford Otosan'da toplam çalışanların 2 bin 300'ü kadınlardan oluşuyor

Yaklaşık 12 bin kişilik istihdama sahip Ford Otosan'da toplam çalışanların 2 bin 300'ü kadınlardan oluşuyor. Kadın çalışanlar, mühendislik, teknisyenlik ve sahadaki çeşitli pozisyonlar dahil olmak üzere birçok kritik süreçte görev alıyor.

Kadın istihdamını her alanda artırmayı hedefleyen Ford Otosan, farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen kadın adaylara ücretsiz eğitimlerle katkı sunuyor. Bunun yanı sıra Ford Otosan üretim tesislerinde çalışan kadınları kapsayan gelişim programlarıyla kadın çalışanların gelişimlerine katkıda bulunmak ve atama/terfi süreçlerinde kadın adayların eşit temsiliyette olmaları hedefleniyor.

Ford Otosan, değer zincirindeki tüm tedarikçilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. AÇEV iş birliğiyle tedarikçilerin kendi iç eğitimlerini tamamlamaları sonucunda 30 bin kişiye dokunan Ford Otosan, 3 yıl boyunca tedarikçilerindeki kadın çalışan sayısında önemli bir artış kaydetmeyi de başardı.