  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Varlık Barışı yurt içindeki varlıklar için de fırsat sunuyor

Uygulamadan yararlanabilmesi için gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunması, yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması şartı aranıyor.
Varlık Barışı yurt içindeki varlıklar için de fırsat sunuyor

Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için başlatılan Varlık Barışı uygulaması, yurt içindeki varlıkların kayıt altına alınması için de imkan sunuyor.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgilere göre, düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına alabilecek.

Varlık Barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar giriyor.

Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları bulunan mükellefler yararlanabilecek.

Düzenlemeye göre, uygulamadan yararlanabilmesi için gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunması, yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması şartı aranıyor.

Vergi ya da vergi incelemesi yok
Varlık Barışı'ndan yararlanacak mükellefler, yurt içindeki varlıkları nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek. Ayrıca bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Mükellefler, bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacak ve bu varlıklar şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabilecekler.

İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecek. Bu varlıkların ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı vergi alınmayacak.

Bildirime konu varlıklardan taşınmaz dışındakilerin banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekiyor. Varlıkların banka veya aracı kurumlara yatırılarak ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsik edilmesi şartı bulunuyor.

Yurt içinde bulunan varlıkların, bildirim formu ile Türk lirası değeri üzerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekiyor. Başvurular, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak. Bu bildirimler elektronik ortamda da yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan destekler etkinlikle sürecektir12 Aralık 2020 Cumartesi 10:05
  • Bakan Varank: Mevzubahis Türk SİHA'ları olunca anti militarist kesiliyorsunuz12 Aralık 2020 Cumartesi 10:02
  • Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı11 Aralık 2020 Cuma 13:10
  • Tarım ve Orman Bakanlığı atık suları tekrar kullanıma sunacak proje geliştirdi11 Aralık 2020 Cuma 11:48
  • SASA devlet destekli yatırımla 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacak11 Aralık 2020 Cuma 11:47
  • Tarım ve Orman Bakanlığı atık suları tekrar kullanıma sunacak proje geliştirdi11 Aralık 2020 Cuma 11:41
  • Ticaret Bakanlığının teşvik uygulamaları ve yasal düzenlemelerle 'yerli ürün' kullanımı artacak11 Aralık 2020 Cuma 11:40
  • Tarım ve Orman Bakanlığı keçiboynuzu üretimi için yatırım çağrısı yaptı11 Aralık 2020 Cuma 11:26
  • Kovid-19 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karbon emisyonlarında en yüksek yıllık düşüşü sağladı11 Aralık 2020 Cuma 11:26
  • Tarım ve Orman Bakanlığı keçiboynuzu üretimi için yatırım çağrısı yaptı11 Aralık 2020 Cuma 11:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti