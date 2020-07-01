Vatandaş Ayasofya Camii için heyecan içerisinde

Ayasofya Caminin yeniden ibadete açılması için açılan davada verilen karar yarın açıklanacak. Vatandaşlar büyük bir heyecanla Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını bekliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi, yıllardır Müslümanların dile getirdiği 'Ayasofya Camii ibadete açılsın' talebini geçtiğimiz haftalarda nihayet görmüştü. İktidar kanadından Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılabileceği yönünde açıklamalar gelirken son olarak Danıştay'ın vereceği karar işaret edilmişti.

Vatandaşlar yıllardır Ayasofya Camii'nin ibadete açılması yönündeki talebini dile getirirken caminin yeniden ibadete açılması için açılan davada karar gününün yarın olduğu öğrenildi.

Danıştay, caminin yeniden ibadete açılması için açılan davada kararını yarın açıklayacak.

VATANDAŞLAR AYASOFYA CAMİİ'NİN İBADETE AÇILMASINI İSTİYOR

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması konusunda geçtiğimiz haftalarda MAK Danışmanlık tarafından bir anket yapılmıştı. MAK Danışmanlık, vatandaşlara "Ayasofya'nın Camii olarak açılmasını destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltmişti. MAK Danışmanlık'ın gerçekleştirdiği ankette ezici çoğunluk 'Evet' yanıtını vermişti.

"Ayasofya'nın Camii olarak açılmasını destekliyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların oranı şu şekilde:

Evet %77

Hayır %14

Kararsız / Cevap Yok %9

VATANDAŞLAR SON DERECE HEYECANLI

Ayasofya Caminin yeniden ibadete açılması için açılan davada verilen kararın açıklanmasına bir gün kala heyecan artmış durumda. Vatandaşlar, yıllardır bekledikleri anın gelme ihtimaline karşın sevinç içerisinde.

Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

Atam Fatih'in emaneti, fethin sembolü #Ayasofya Camii için danıştay yarın tarihi kararı verecek. Dualarımızda, heyecanımızda Ayasofya için.

Yaklaşıyor yaklaşmakta olan..

İstanbul'un bize aitliğinin kesin kanıtıdır #Ayasofya Hiç kimse onu kendi keyfi için kullanamaz. O yalnızca İslam'a aittir!

Vakit tamam. Ayasofya'nın zincirlerinden çatırtılar yükseliyor....

Yarın ayasofya için tarihi karar. Lütfen herkes bir günlüğüne dahi olsa profilini ayasofya yapsın