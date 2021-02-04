  • BIST 1.535
  • Altın 411,443
  • Dolar 7,1228
  • Euro 8,5282
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Vatandaş, EGO koltuğuna oturmaktan korkar oldu

Yenikent hattında çalışan EGO otobüsünde koltukların kirli ve bakımsız görüntüsü dikkat çekti. Durumu sosyal medya üzerinden bir vatandaş yetkililere duyurarak, "Koltuklara oturmaya korkuyoruz" dedi. 
Vatandaş, EGO koltuğuna oturmaktan korkar oldu

İçerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde vatandaşlar temizliğe her zamankinden daha fazla özen gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO otobüsünün kirlenmiş ve bakımsız haldeki koltuklarını sosyal medyadan yetkililere duyurdu. Kısa süre içerisinde EGO yetkililerinden şikâyetin dikkate alındığını ve gerekenin yapılacağı söylendi.  

ekran-alintisi-031.jpgwhatsapp-image-2021-02-04-at-11.27.56-(2).jpeg

OTURMAYA KORKUYORUZ 
Tahir Berk isimli vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı şikâyetinde şu ifadelere yer vermişti:
"Sıhhiye, Yenikent hattında çalışan 557 nolu 06 DU 8323 nolu EGO otobüsün içi o kadar pis ki koltuklara oturmaya korkuyoruz." 

whatsapp-image-2021-02-04-at-11.27.56-(1)-001.jpegwhatsapp-image-2021-02-04-at-11.27.54-001.jpeg

EGO'DAN ANINDA CEVAP GELDİ
Vatandaşın şikâyetinin üzerinden bir kaç saat geçtikten sonra EGO yetkililerinden konuyla alakalı paylaşımın altında cevap geldi. Yetkililer şikâyetin dikkate alındığını ve ilgili birimlere yönlendirildiğini belirtti. EGO'nun tam yanıtı ise şöyle:
"Merhaba iletmiş olduğunuz konu hakkında oluşturulan başvuru ilgili birime yönlendirilmiştir.  Sonucu hakkında geri bildirim yapılacaktır. İlginize teşekkür eder, iyi günler dileriz."

Erkal Erdoğan/İlksayfa

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye aşı haritası 4 Şubat 202104 Şubat 2021 Perşembe 10:00
  • Ankara hava durumu 4 Şubat 202104 Şubat 2021 Perşembe 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 4 Şubat 2021 - ASKİ04 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 4 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ04 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 4 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ04 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?04 Şubat 2021 Perşembe 09:00
  • Yağ Satarım Bal Satarım04 Şubat 2021 Perşembe 04:02
  • Kışın buz, yazın park suyu yolda tehlike saçıyor04 Şubat 2021 Perşembe 03:05
  • Çukurdan Aşağısı Yok!04 Şubat 2021 Perşembe 02:04
  • Simitçiler dayanamıyor! Sayı 450’den 380’e düştü04 Şubat 2021 Perşembe 01:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti