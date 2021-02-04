Vatandaş, EGO koltuğuna oturmaktan korkar oldu

Yenikent hattında çalışan EGO otobüsünde koltukların kirli ve bakımsız görüntüsü dikkat çekti. Durumu sosyal medya üzerinden bir vatandaş yetkililere duyurarak, "Koltuklara oturmaya korkuyoruz" dedi.

İçerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde vatandaşlar temizliğe her zamankinden daha fazla özen gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO otobüsünün kirlenmiş ve bakımsız haldeki koltuklarını sosyal medyadan yetkililere duyurdu. Kısa süre içerisinde EGO yetkililerinden şikâyetin dikkate alındığını ve gerekenin yapılacağı söylendi.

OTURMAYA KORKUYORUZ

Tahir Berk isimli vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı şikâyetinde şu ifadelere yer vermişti:

"Sıhhiye, Yenikent hattında çalışan 557 nolu 06 DU 8323 nolu EGO otobüsün içi o kadar pis ki koltuklara oturmaya korkuyoruz."

EGO'DAN ANINDA CEVAP GELDİ

Vatandaşın şikâyetinin üzerinden bir kaç saat geçtikten sonra EGO yetkililerinden konuyla alakalı paylaşımın altında cevap geldi. Yetkililer şikâyetin dikkate alındığını ve ilgili birimlere yönlendirildiğini belirtti. EGO'nun tam yanıtı ise şöyle:

"Merhaba iletmiş olduğunuz konu hakkında oluşturulan başvuru ilgili birime yönlendirilmiştir. Sonucu hakkında geri bildirim yapılacaktır. İlginize teşekkür eder, iyi günler dileriz."

Erkal Erdoğan/İlksayfa