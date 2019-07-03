Vatandaş icralık: 3,5 milyon vatandaş ise icra takibinde

Seçimlerin gölgesinde kalan ekonomik kriz kendisini tekrardan ülke gündemine oturttu. TBB’nin verilerine göre 31,5 milyon vatandaş borçlu, 3,5 milyon vatandaş ise icra takibinde.

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, vatandaşı icralık yaptı! Ay sonunu getiremeyen vatandaş, hayatını idame ettirebilmek için bankalar eliyle faiz bataklığına sürükleniyor. Bankaların ağına düşen vatandaşın sonu ise icra koridorlarına kadar uzanıyor! Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre 2019 Nisan ayı itibarıyla borçlu vatandaş sayısı 31,5 milyona ulaşırken, 3 milyon 451 bin vatandaş ise icralık oldu!

İktidarın ağzına almadığı ekonomik krizde işler sarpa sarıyor! Son 5 yılda kısa aralıklarla 7 seçime giren Türkiye’de vatandaşın sorunları ve ekonomi gölgede kaldı! Bu süre zarfında hiç konuşulmayan ve üzerine eğilmeyen ekonomide krizler yaşanırken, iğneden ipliğe ise zam üstüne zamlar yapıldı! Krizler ve zamlarla baş edemeyen vatandaş ise bankalara mahkûm oldu! Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Nisan ayı verilerine göre ekonomik kriz ile boğuşan vatandaşlar, çözümü banka kredilerinde buldu. TBB’nin verilerine göre 2019’un Nisan ayın sonunda borçlu vatandaş sayısı 31,5 milyona ulaşırken 3 milyon 451 bin vatandaş ise icralık oldu!

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 23,4 ARTTI!

Türkiye Bankalar Birliği’nin verileri, vatandaşın borç batağında olduğunu gözler önüne serdi. TBB’nin verilerine göre 2019 Nisan ayı itibarıyla 31,5 milyon kişinin borçlu olduğunu ortaya koyarken, takipteki krediler hariç borç toplamının da 548 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Kazandığı parayla ay sonunu getiremeyen vatandaş, faiz bataklığı olan kredi kartlarına başvuruyor. Ocak-Nisan 2019 döneminde bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ya da her ikisini birden ödeyemeyenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 oranında artarak 600 bin 532 kişiye çıktı. Nisan sonu itibarıyla bankalara borcunu ödeyemediği için icra takibi başlatılan yurttaşların toplam sayısı ise 3 milyon 451 bin kişiye ulaştı.

3,5 MİLYON VATANDAŞ İCRALIK!

Her yıl borçlu vatandaş sayısının artmasıyla beraber ne yazık ki icralık vatandaş sayısı da katlanıyor. Ekonomik krizi doğrudan hisseden vatandaş, hayatını idame ettirebilmek için ise bankalar eliyle faiz bataklığına sürükleniyor. Bankaların ağına düşen vatandaşın sonu ise ne yazık ki icra koridorlarına kadar uzanıyor. Her yıl daha artan icralık vatandaş sayısı ise 2019 Nisan ayı itibarıyla 3 milyon 451 bine ulaştı.