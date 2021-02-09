Vatandaş, üst geçidin geri gelmesini istiyor

Ayaş Yolu üzerine yapılan yeni köprülü kavşağın hemen yanında bulunan lambalı yaya geçidinde hızla ilerleyen araçlar sebebiyle yayalar ve sürücüler için tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar aynı noktada bulunan üst geçidin geri gelmesini istiyor.

Ankara Ayaş Yolu üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yaptığı ve kullanıma açarak trafiği rahatlattığı köprülü kavşağın iniş ve çıkış yönünde yer alan yaya trafik lambaları özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaya ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. Sincan yönüne doğru ilerleyen araçlar köprüye çıkıp inmeye başladıkları andan itibaren ani bir trafikle karşılaşarak durmak zorunda kalıyor. Bu durum bazen sürücülerin kazayla burun buruna gelmesine neden olurken köprüden hızla ilerleyen araçlardan bazıları kırmızı ışıkta durmayarak geçiyor. Bu durum ise, yayalar için büyük tehlikeye yol açıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar geçmişte aynı noktada bulunan ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle kaldırılan üst geçidin geri yapılmasını istiyor.

YAYA VE SÜRÜCÜLER İÇİN TEHLİKE

Yaşanan sorunla ilgili gazetemize konuşan bir vatandaş şu ifadelere yer verdi:

“ Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Sincan istikametine ilerleyen araçlar hızla köprüye çıkıyor ve bir anda yaya ışıkları nedeniyle durmuş bir trafikte karşılaşıyorlar. Ani fren yapmak zorunda kalıyor hatta bu durum ileride bir kazaya da neden olabilir. Yine bazı sürücüler hızla ilerledikleri için yaya lambalarının önünde durmayarak geçiyor ve yoldan geçmek için kendilerine yeşil ışık yanan yayaları tehlikeye atıyor. Ankara istikametinde ise özellikle akşam saatlerinde yaya ışığı nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşuyor.

ESKİDEN ÜST GEÇİT VARDI

“Geçmiş yıllarda aynı noktada üst geçit vardı. Daha sonra köprülü kavşak çalışmaları için kaldırılmış ve yerine yaya lambaları yapıldı. Köprülü kavşak yapılmadan öncede yakınında diğer lambaların olması nedeniyle araçlar çok hızlı değildi ve sorun olmuyordu. Fakat bugün Ankara istikameti yönünde olmasa da Sincan, Yenikent istikametinde tehlike oluşuyor ve trafik duruyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden geçmiş yıllarda olduğu gibi buraya üst geçit yapmalarını ve sorunun çözülmesini istiyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA