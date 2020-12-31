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Vatandaş, yarın evine en yakın camide cuma namazını kılabilecek

Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, yarın araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.
Vatandaş, yarın evine en yakın camide cuma namazını kılabilecek

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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