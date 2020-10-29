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Vatandaşa lokma dağıttılar

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Mevlid Kandili münasebeti ile esnaf ve vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.
Vatandaşa lokma dağıttılar

Pandemi sebebi ile maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek yapılan programda Altındağ Kaymakamı Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Balcı ve Başkan Taklacı kendi elleri ile siteler esnafına lokma tatlısı dağıttı.

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Altındağ Kaymakamı Atilla “esnafımız ile mevlid-i şerif vesilesi ile bir araya gelmekten çok memnun olduk, oda başkanımız bu türlü programlarla bizleri de esnafla birlikte olmamızı sağladı kendisine teşekkür ediyorum, Tüm İslam aleminin mevlid kandili mübarek olsun” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise “Siteler için çalışan güzel gönüllü bir başkanımız var. Siteler esnafı ile devamlı iç içeyiz bu vesile ile de tüm esnafımızın ve İslam aleminin kandil-i şeriflerini kutluyorum. Rabbim birlik beraberlik huzur ve sağlık içinde yaşamayı nasib eylesin” dedi.

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Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, “Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ederiz. Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası olarak yıllardır bu tür programlarda esnaf ve sanatkarımızı bir araya getirmeye, manevi duygularla ahilik geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yılda her yıl olduğu gibi mevlid kandilinde esnafımıza lokma tatlısı ikram etmek istedik. Tüm İslam aleminin mevlid-i şeriflerinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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