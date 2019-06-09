Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pazarları bir düzene sokmak için yaptığı denetimler sırasında bir vatandaşa kaba davranan pazarcıyı uyararak, “Müşteri veli nimettir. Vatandaşı üzeni üzerim” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve başladığı günden bu yana ilçedeki kurulan pazarlara sıkça ziyaretler düzenleyerek denetimlerini sürdürüyor. Neredeyse her hafta farklı bir pazarda soluğu alan Başkan Altınok, seçim öncesi verdiği “pazarlara düzen” sözünü yerine getirmeye çalışıyor. Pazarlarda vatandaşla ve esnafla buluşup sohbet eden Başkan Altınok, alışveriş sırasında mağduriyet yaşayan vatandaşlara hemen yardımcı olmayı ihmal etmiyor.

MAĞDUR VATANDAŞI DA ALIP PAZAR TEZGÂHINA GİTTİ

Başkan Altınok, geçtiğimiz günlerde ilçedeki bir pazar yerini daha ziyaret etti. Altınok, pazar alanında dolaşırken alışveriş sırasında esnafla tartıştığı için bir hayli üzülen bir kadınla karşılaştı. Vatandaş, söz konusu esnaf tarafından kendisine kaba davranıldığını ve tezgâhta ürünleri seçme imkânın engellendiğini iddia etti. “Hangisi üzdü seni?” diyerek mağdur vatandaş ile birlikte söz konusu pazarcının tezgâhına giden Başkan Altınok, pazarcıya uyarılarda bulundu. Söz konusu pazar esnafına hem uyarılarda bulunan hem de nasihat veren Başkan Altınok, “Müşteri veli nimettir. Yıkarak kırarak yapılan ticaret haramdır. ‬Vatandaşı üzeni üzerim” dedi. Altınok, kurullara uymayan, vatandaşa sıkıntı çıkaran pazar esnafının zabıta ekiplerince not edildiğini ve gerekli işlemlerin uygulanacağını da belirtti.

İLÇEDE EN FAZLA ŞİKÂYET KONUSUYDU

Turgut Altınok, seçim kampanyaları döneminde son yıllarda ilçede en fazla şikâyet konusu olan pazar yerlerini göreve gelmesi halinde kısa sürede yeniden düzene sokma sözü vermişti.

Başkan Altınok, göreve başladığı ilk günlerde şu açıklamayı yapmıştı: “Keçiören’de 1994 yılında uyguladığımız pazaryeri sistemimiz Türkiye`de bir ilkti. Adaylık sürecimde, vatandaşlarıma, ‘İlk geleceğim yer pazardır’ dedim ve mazbatamı aldığım gün pazar ziyareti gerçekleştirdim. Pazarlarda eski düzen yoktu. Ama yeniden o eski düzeni kısa sürede sağladık. Keçiören’de 2 aya kadar sistemimiz daha da oturmuş olacak. Keçiörenli hemşehrilerimize neyi söz verdiysek hepsi yerine gelecek.”

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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