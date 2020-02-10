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Vatandaşın cebini yakan 'masraf' bankalara yaradı

Bankaların hizmet gelirleri ile kredi kullandırırken vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı 2019'da 65,6 milyar liraya ulaştı.
Vatandaşın cebini yakan 'masraf' bankalara yaradı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bankaların faiz dışı gelirleri, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 artarak 106,2 milyar liraya çıktı.

Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı ise söz konusu dönemde yüzde 35 artışla 65,6 milyar lira oldu. Söz konusu gelirlerin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 61,8 olarak hesaplandı.

Geçen yıl bankalar, sadece hizmet geliri olarak 49,6 milyar lira, ücret ve komisyon olarak da 16 milyar lira gelir kaydetti.

MASRAF KALEMLERİ 5 YILDA 200 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı, son 5 yılda 209,3 milyar liraya ulaştı.

Banka hizmetleri için vatandaşlar 5 yılda 159,3 milyar lira öderken, bankalar kullandırdıkları kredilerden aldığı ücret ve komisyonlardan 50 milyar lira gelir elde etti.

MASRAF KALEMİ 16'YA DÜŞTÜ

 

BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi. 

Böylece bankalar tarafından alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indi.

Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 2 ila yüzde 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü.

Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Düzenlemeler, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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