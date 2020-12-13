  • BIST 1.371
  • Altın 464,201
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında

Başkent’te kartlı su sayacı kullanan vatandaşların sosyal medya ve internet siteleri üzerinden en çok şikayet ettiği konuların başında geç giderilen sayaç arızaları ile geç değiştirilen piller geliyor.  
Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında

Başkentliler kartlı su sayaçlarında arıza giderilmesi ve pil değişim işlemlerinin uzun sürmesine tepkili. ASKİ yetkililerine bilgi verildikten sonra birkaç gün beklediklerini ifade eden vatandaşlar şikayetlerini bir internet sitesi üzerinden ve sosyal medyadan yetkililere duyuruyor. Başkentliler en çok işlemlerin uzun sürmesinden ve bu sürede susuz kalmaktan yakınırken meydana gelen sorun ve aksaklıkla ilgili yetkililerin yeterli açıklamada bulunmadığını belirtiyor. 

MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR 
Kartlı sayaç kullanan Başkentliler pil değişimi ve sayaçlardaki arızaların geç giderildiğini ifade ederken pek çok Başkentli sayacın bozuk olmasından kaynaklı su vermediğini ve ekipler gelene kadar birkaç gün susuz kaldıklarını da ifade ediyor. Şikâyetlerin yazıldığı bir internet sitesine buna benzer tepkiler neredeyse 2-3 gün arayla bir yazılırken sosyal medya üzerinden de vatandaşlar yaşadıkları sorunu ASKİ yetkililerine bildiriyor. Bildirim yapmalarına ve yetkililerle konuşmalarına rağmen yeterli açıklama yapılmadığını ve mağduriyetin devam ettiğini belirten vatandaşlar yaşanan bu aksamaların bir an önce son bulmasını istiyor. 

GÖLGE DÜŞÜRÜYOR
Pek çok vatandaş ise ASKİ’de yaşanan bu sorunların belediyenin hizmetlerine gölge düşürdüğünü belirterek, “Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın hizmetlerinden memnunuz. Kendisi pek çok sorunu şehrimizde çözüme kavuşturdu. Fakat çok basit olan su sayacı pil değişiminin ASKİ tarafından bu kadar uzun sürede yapılması ya da arızaların geç giderilmesi başkanımızın verdiği hizmetlere gölge düşürüyor. İnsanlar susuz kaldıklarında hele ki şu pandemi döneminde tepki göstermekte haklı. Başkentliler olarak Başkanımızdan kartlı su sayaçlarında yaşanan bu geç arıza giderilmesi sorununun çözülmesini istiyoruz” ifadelerine yer veriyor. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 13 Aralık 202013 Aralık 2020 Pazar 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...13 Aralık 2020 Pazar 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 13 Aralık 2020 - ASKİ13 Aralık 2020 Pazar 09:09
  • Elektrik Kesintisi 13 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ13 Aralık 2020 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 13 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ13 Aralık 2020 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?13 Aralık 2020 Pazar 09:00
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…12 Aralık 2020 Cumartesi 20:00
  • Cyberpunk 2077’de Atatürk skandalı12 Aralık 2020 Cumartesi 11:57
  • Osmanlı'nın 19.yy Dış Politikası 112 Aralık 2020 Cumartesi 02:02
  • FİFA dünya sıralaması 202011 Aralık 2020 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti