Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında

Başkent’te kartlı su sayacı kullanan vatandaşların sosyal medya ve internet siteleri üzerinden en çok şikayet ettiği konuların başında geç giderilen sayaç arızaları ile geç değiştirilen piller geliyor.

Başkentliler kartlı su sayaçlarında arıza giderilmesi ve pil değişim işlemlerinin uzun sürmesine tepkili. ASKİ yetkililerine bilgi verildikten sonra birkaç gün beklediklerini ifade eden vatandaşlar şikayetlerini bir internet sitesi üzerinden ve sosyal medyadan yetkililere duyuruyor. Başkentliler en çok işlemlerin uzun sürmesinden ve bu sürede susuz kalmaktan yakınırken meydana gelen sorun ve aksaklıkla ilgili yetkililerin yeterli açıklamada bulunmadığını belirtiyor.

MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR

Kartlı sayaç kullanan Başkentliler pil değişimi ve sayaçlardaki arızaların geç giderildiğini ifade ederken pek çok Başkentli sayacın bozuk olmasından kaynaklı su vermediğini ve ekipler gelene kadar birkaç gün susuz kaldıklarını da ifade ediyor. Şikâyetlerin yazıldığı bir internet sitesine buna benzer tepkiler neredeyse 2-3 gün arayla bir yazılırken sosyal medya üzerinden de vatandaşlar yaşadıkları sorunu ASKİ yetkililerine bildiriyor. Bildirim yapmalarına ve yetkililerle konuşmalarına rağmen yeterli açıklama yapılmadığını ve mağduriyetin devam ettiğini belirten vatandaşlar yaşanan bu aksamaların bir an önce son bulmasını istiyor.

GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Pek çok vatandaş ise ASKİ’de yaşanan bu sorunların belediyenin hizmetlerine gölge düşürdüğünü belirterek, “Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın hizmetlerinden memnunuz. Kendisi pek çok sorunu şehrimizde çözüme kavuşturdu. Fakat çok basit olan su sayacı pil değişiminin ASKİ tarafından bu kadar uzun sürede yapılması ya da arızaların geç giderilmesi başkanımızın verdiği hizmetlere gölge düşürüyor. İnsanlar susuz kaldıklarında hele ki şu pandemi döneminde tepki göstermekte haklı. Başkentliler olarak Başkanımızdan kartlı su sayaçlarında yaşanan bu geç arıza giderilmesi sorununun çözülmesini istiyoruz” ifadelerine yer veriyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA