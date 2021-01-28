Vatandaşın talebi yanıtsız kalmadı

Ayaş Ankara Yolu Bulvarı’yla Eryaman 306’ncı ve 309’uncu sokakların kesiştiği noktada kazaların yaşandığını belirttiğimiz haberimizin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri gazetemize gönderdi ve söz konusu yerde levhalı önlemlerin alındığını belirtti.

Ayaş Ankara Yolu Bulvarı Eryaman 306 ve 309’uncu sokakları kesişiminde yaşanan kazalara önlem olarak vatandaşın yeniden düzenleme yapılsın talebini duyurduğumuz haberimizin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi gazetemize yanıt gönderdi. Söz konusu yerin incelendiğini ve levhalı şekilde önlem alındığını belirten belediye yetkilileri cevaplarında şu ifadelere yer verdi:

“Bahse konu alan "306-309 sokak" üzerinde tarafımızca gerekli incelemeler yapılmış olup, şehir içi hız limitleri 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ile belirlendiği ve Max 50 km/s olduğu, araç sürücülerinin trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına, şehir içi hız limitlerine uymaları gerektiği hususu tespit edilmiştir.306-309 sokak üzeri ana yol-tali yol levhaları ile gerekli önlemler alınmıştır.”

Erkal Erdoğan// İLKSAYFA

İlgili haber:

Kazalara neden olan yol için vatandaşlar düzenleme istiyor