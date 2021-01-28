  • BIST 1.498
  • Altın 434,850
  • Dolar 7,3520
  • Euro 8,9119
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -1 °C
»

Vatandaşın talebi yanıtsız kalmadı

Ayaş Ankara Yolu Bulvarı’yla Eryaman 306’ncı ve 309’uncu sokakların kesiştiği noktada kazaların yaşandığını belirttiğimiz haberimizin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri gazetemize gönderdi ve söz konusu yerde levhalı önlemlerin alındığını belirtti. 
Vatandaşın talebi yanıtsız kalmadı

Ayaş Ankara Yolu Bulvarı Eryaman 306 ve 309’uncu sokakları kesişiminde yaşanan kazalara önlem olarak vatandaşın yeniden düzenleme yapılsın talebini duyurduğumuz haberimizin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi gazetemize yanıt gönderdi. Söz konusu yerin incelendiğini ve levhalı şekilde önlem alındığını belirten belediye yetkilileri cevaplarında şu ifadelere yer verdi:
“Bahse konu alan "306-309 sokak" üzerinde tarafımızca gerekli incelemeler yapılmış olup, şehir içi hız limitleri 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ile belirlendiği ve Max 50 km/s olduğu, araç sürücülerinin trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına, şehir içi hız limitlerine uymaları gerektiği hususu tespit edilmiştir.306-309 sokak üzeri ana yol-tali yol levhaları ile gerekli önlemler alınmıştır.” 

Erkal Erdoğan// İLKSAYFA

İlgili haber:

Kazalara neden olan yol için vatandaşlar düzenleme istiyor

Kazalara neden olan yol için vatandaşlar düzenleme istiyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 28 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ28 Ocak 2021 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?28 Ocak 2021 Perşembe 09:00
  • Olimpiyat elemelerine Elmadağ'da sıkı hazırlık28 Ocak 2021 Perşembe 06:06
  • TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar çağrıda bulundu: Acilen müdahale edilmeli28 Ocak 2021 Perşembe 05:05
  • Benzettiler28 Ocak 2021 Perşembe 04:04
  • Yeni köprülü kavşaklar Başkent trafiğini rahatlatıyor28 Ocak 2021 Perşembe 03:03
  • Popüler Listeye Bakınca Utanmak28 Ocak 2021 Perşembe 02:02
  • Her sabah ücretsiz çorba28 Ocak 2021 Perşembe 01:01
  • Örnek kampanyaya büyük destek27 Ocak 2021 Çarşamba 05:05
  • Avrupalılar Neden Türkleri Sevmez?27 Ocak 2021 Çarşamba 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti