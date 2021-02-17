Vatandaşlar en çok TOKi'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ni merak etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), sosyal medya hesaplarına geçen yıl gelen sorulardan en çok merak edilen konu 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin başvuru koşulları ve satış detayları oldu.

Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), vatandaşların sosyal medya üzerinden sorduğu soruları cevaplıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, idare tarafından geçen yıl sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden gelen 237 bin 253 soruya cevap verildi, 59 milyon 986 bin 370 vatandaşla etkileşim sağlandı.

TOKİ'ye ocak ayında 22 bin 93, şubatta 12 bin 321, martta 56 bin 319, nisanda 14 bin 610, mayısta 37 bin 855, haziranda 20 bin 164, temmuzda 13 bin 209, ağustosta 10 bin 521, eylülde 13 bin 115, ekimde 10 bin 556, kasımda 11 bin 820, aralıkta ise 14 bin 669 soru soruldu.

100 Bin Yeni Sosykonutal Konut Projesi için soru yağmuru

Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden en çok TOKİ'nin tüm illeri kapsayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin bilgi talebinde bulundu. Projenin başvuru aşaması, kura çekilişi, ihalesi ve teslimine yönelik sorular yanıtlandı.

Vatandaşlar, il bazında ise TOKİ'den en çok İstanbul'da devam eden projeler ve satış detayları hakkında bilgi talebinde bulundu. İstanbul'dan sonra en çok merak edilen iller ise Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep olarak sıralandı.

İndirim kampanyasının detayları, inşa edilen konutların teslim tarihleri ve projelerin aşamaları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

TOKİ konutlarında yaşayanların soruları da cevapsız bırakılmazken, vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.