  • BIST 1.546
  • Altın 401,843
  • Dolar 6,9918
  • Euro 8,4350
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Vatandaşlar en çok TOKi'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ni merak etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), sosyal medya hesaplarına geçen yıl gelen sorulardan en çok merak edilen konu 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin başvuru koşulları ve satış detayları oldu.
Vatandaşlar en çok TOKi'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ni merak etti

Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), vatandaşların sosyal medya üzerinden sorduğu soruları cevaplıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, idare tarafından geçen yıl sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden gelen 237 bin 253 soruya cevap verildi, 59 milyon 986 bin 370 vatandaşla etkileşim sağlandı.

TOKİ'ye ocak ayında 22 bin 93, şubatta 12 bin 321, martta 56 bin 319, nisanda 14 bin 610, mayısta 37 bin 855, haziranda 20 bin 164, temmuzda 13 bin 209, ağustosta 10 bin 521, eylülde 13 bin 115, ekimde 10 bin 556, kasımda 11 bin 820, aralıkta ise 14 bin 669 soru soruldu.

100 Bin Yeni Sosykonutal Konut Projesi için soru yağmuru
Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden en çok TOKİ'nin tüm illeri kapsayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin bilgi talebinde bulundu. Projenin başvuru aşaması, kura çekilişi, ihalesi ve teslimine yönelik sorular yanıtlandı.

Vatandaşlar, il bazında ise TOKİ'den en çok İstanbul'da devam eden projeler ve satış detayları hakkında bilgi talebinde bulundu. İstanbul'dan sonra en çok merak edilen iller ise Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep olarak sıralandı.

İndirim kampanyasının detayları, inşa edilen konutların teslim tarihleri ve projelerin aşamaları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

TOKİ konutlarında yaşayanların soruları da cevapsız bırakılmazken, vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ocakta kartla ödeme tutarı 103 milyar TL oldu17 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
  • Altın fiyatları düşüşte hız kesmiyor17 Şubat 2021 Çarşamba 09:58
  • Yiyecek içecek sektörüne yönelik 'ciro kaybı desteği'ne ilişkin usul ve esaslar belli oldu17 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı17 Şubat 2021 Çarşamba 09:26
  • Bitcoin’den tarihi rekor: ilk kez 50 bini geçti16 Şubat 2021 Salı 15:57
  • Bakan Varank: Türkiye ile Birleşik Krallık'ın iş birliği AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli16 Şubat 2021 Salı 12:50
  • THY, günlük 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı16 Şubat 2021 Salı 12:50
  • Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi16 Şubat 2021 Salı 11:42
  • Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminde hedef 10 milyar dolara ulaşmak16 Şubat 2021 Salı 11:41
  • Altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyelerinde16 Şubat 2021 Salı 11:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti