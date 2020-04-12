Vatandaşlar evlerinde Pursaklar Belediyesi mahalle temizliğinde 

Pursaklar Belediyesi sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilçe cadde ve sokaklarını, boydan boya dezenfekte etti.

Koronavirüsün vatandaşlar arasında yayılımını engellemek amacıyla virüsün ilk göründüğü günden bu yana çalışmalarını gece-gündüz sürdüren Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta başlattığı sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Belediye Başkan Yardımcıları’nın yakından takip ettiği temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamından ilçe sınırlarında bulunan cadde ve sokaklar, otobüs durakları, çöp konteynerleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mahalle araları, ekiplerce titizlikle ilaçlanarak steril hale getirildi.

‘‘Emek De Var İlaç Da, Maske DE Var Umut Da’’

Pursaklar’da koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını soluksuz sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde Koronavirüsü yok etmek için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın iki günlük sokağa çıkma yasağını da fırsat bilip Pursaklar’ı baştan sona temizleyerek ilçemizde virüsün belini kırmayı hedefliyoruz. Eczane ve fırınlar da hemşehrilerimiz için hizmet vermeye devam ediyor. Emek de var ilaç da, maske de var umut da var diyerek yolumuza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin de bundan sonraki süreçte bizlere yardımcı olarak uyarıları dikkate almasını, temizlik kurallarına dikkat etmesini bekliyoruz. Unutmayalım ‘Kişisel Bakım ve Temizlik en büyük tedbirdir.’ Pursaklar’daki cadde ve sokaklar bizlere emanet. Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Sağlığınız için sizler evinizde, bizler de sizler için dışarıdayız. Hep birlikte virüsle mücadele ederek en az zararla bu beladan kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.

