  • BIST 96.471
  • Altın 365,773
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Vatandaşlar evlerinde Pursaklar Belediyesi mahalle temizliğinde 

Pursaklar Belediyesi sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilçe cadde ve sokaklarını,  boydan boya dezenfekte etti.
Vatandaşlar evlerinde Pursaklar Belediyesi mahalle temizliğinde 

Koronavirüsün vatandaşlar arasında yayılımını engellemek amacıyla virüsün ilk göründüğü günden bu yana çalışmalarını gece-gündüz sürdüren Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta başlattığı sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Belediye Başkan Yardımcıları’nın yakından takip ettiği temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamından ilçe sınırlarında bulunan cadde ve sokaklar, otobüs durakları, çöp konteynerleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mahalle araları, ekiplerce titizlikle ilaçlanarak steril hale getirildi.

8-001.jpeg

‘‘Emek De Var İlaç Da, Maske DE Var Umut Da’’

Pursaklar’da koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını soluksuz sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde Koronavirüsü yok etmek için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın iki günlük sokağa çıkma yasağını da fırsat bilip Pursaklar’ı baştan sona temizleyerek ilçemizde virüsün belini kırmayı hedefliyoruz. Eczane ve fırınlar da hemşehrilerimiz için hizmet vermeye devam ediyor. Emek de var ilaç da, maske de var umut da var diyerek yolumuza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin de bundan sonraki süreçte bizlere yardımcı olarak uyarıları dikkate almasını, temizlik kurallarına dikkat etmesini bekliyoruz. Unutmayalım ‘Kişisel Bakım ve Temizlik en büyük tedbirdir.’ Pursaklar’daki cadde ve sokaklar bizlere emanet. Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Sağlığınız için sizler evinizde, bizler de sizler için dışarıdayız. Hep birlikte virüsle mücadele ederek en az zararla bu beladan kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Süleyman Acar: “Hiçbir Vatandaşımızı Mağdur Etmedik”12 Nisan 2020 Pazar 14:10
  • Kızılcahamam Belediyesinden yeni uygulama12 Nisan 2020 Pazar 12:55
  • İlçe Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, ilçede görevli polislerin Polis Haftasını kutladı12 Nisan 2020 Pazar 11:58
  • Kızılcahamam Belediyesi tüm esnafa ücretsiz maske dağıttı12 Nisan 2020 Pazar 11:51
  • Kızılcahamam’da Sokak ve Caddeler Önce Yıkanıyor, Sonra Dezenfekte Ediliyor12 Nisan 2020 Pazar 10:35
  • Pazar Yeri Projesinin çalışmalarını yerinde inceledi12 Nisan 2020 Pazar 10:30
  • Keçiören Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesi canlı yayınla yapıldı12 Nisan 2020 Pazar 04:55
  • Ekmekler Kahramankazan Belediyesi’nden12 Nisan 2020 Pazar 04:48
  • Ankara'nın suyu tertemiz12 Nisan 2020 Pazar 04:41
  • Altındağ'da şoförlere maske dağıtıldı12 Nisan 2020 Pazar 04:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti