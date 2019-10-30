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Vatandaşlar Keçiören'deki kurslara yoğun ilgi gösteriyor

Keçiören Belediyesi Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve İŞKUR iş birliğinde açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlar Keçiören'deki kurslara yoğun ilgi gösteriyor

Kırk usta öğretici ile 13 kurs merkezinde bilgisayar destekli mobilya tasarımcısı, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü), grafiksel çizimler, üç boyutlu grafik animasyon (3ds max), Gaziantep mutfağı,  giysi tadilatçısı, saça geçici ve kalıcı şekil verme teknikleri, cilt bakımı ve temel makyaj, boyacı – çini işlemeci, davul derisinden aksesuar yapma, ebru, ahşap boyama ve vernikleme elemanı, dokuma konfeksiyon makineci, özel gün ve nikah şekeri hazırlama, sanatsal mozaik, sepet örücülüğü, kilim dokuma gibi 18 farklı branşta kurs açıldı.

Bin 850 kursiyerin katılması öngörülen kurslara 2 bin 706 kursiyer başvurdu. Yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızın bir altın bilezik kazanması, üretime ve istihdama yönelmesi bizim için gurur kaynağı ve övünç kaynağı. Çalışan ve üreten güçlü Türkiye için sorumluluklarımız var, hepimizin el birliği ile kalkınmaya destek olması lazım. Terlemeden, yorulmadan üretim de olmaz, başarı da olmaz. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, bilginin, öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok” ifadelerini kullandı.


 

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