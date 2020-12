Vatandaşlar yalnız bırakılmadı

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınının yarattığı olumsuzlukları en aza indirmek için başlattığı sosyal yardım seferberliği kapsamında, bu süreçte gelir kaybına uğrayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların 2020 boyunca yanında oldu.

Belediye, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara 7 bin gıda kolisi, 500 bin maske, 25 bin hijyen paketi, 45 bin ekmek, binalara 20 bin litre yüzey temizleyici, bin adet temizlik seti, berber ve kuaförlere hijyen seti, kafe ve kahvehanelere çay, şeker, bardak ve temizlik seti dağıttı. Belediye bu yardımları ilçe esnafından temin ederken, böylece esnafın kasasına da bu süreçte yaklaşık 5 milyon TL girmiş oldu.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgını tehdidi daha Türkiye’de görülmemişken 15 Şubat’ta başlattığı dezenfekte ve temizlik teyakkuzunu hız kesmeden sürdürürken, koronavirüsle mücadelenin sosyal yardım ayağında da önemli işlere imza attı.

Ücretsiz maskeler

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda, koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı maske kullanımını artırmak için 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 300 bin maske dağıttı. İlçenin en kalabalık noktaları olan Salı Pazarı, belediye önü, Akıncı Mahallesi, Kahramankazan MTA Lisesi önü ve Sağlık Parkı girişinde kurduğu stantlarda bu maskeleri vatandaşlarla buluşturdu. Belediye ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma esnafı ile dolmuşçu esnafına da yolcularına dağıtılmak üzere maske verdi. Bu kapsamda ilçede 500 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmış oldu.

7 bin gıda kolisi

Belediye, oluşturduğu ekiplerle ilçedeki hanelere hijyen paketi de dağıttı. İçerisinde sabun ve el dezenfekte ürünleri bulunan paketler belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Böylece 55 bin nüfuslu ilçede 22 bin 500 hijyen paketi dağıttı. Belediye ayrıca, hazırladığı gıda kolilerini de vatandaşlara ulaştırdı. Belediye bu kapsamda 7 bin gıda kolisini vatandaşlara dağıttı. Gıda kolilerinin içerisinde salçadan makarnaya, şekerden yağa kadar 22 parça ürün yer aldı. Böylece, gıda kolisi yardımlarıyla, özellikle gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan vatandaşların yaşadığı olumsuzluklar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmiş oldu.

Evlere ekmek servisi

Belediye, tedbirler kapsamında uygulanan ilk sokağa çıkma yasakları süresince de talepte bulunan vatandaşların ayağına ücretsiz olarak 45 bin ekmek götürdü.

Berber, kafe ve kahvehaneler unutulmadı

Belediye ayrıca, ilçedeki düzenli olarak dezenfekte ettiği binalara 20 bin litre yüzey temizleyici dağıttı. Yine ihtiyaç sahibi ailelere bin adet temizlik seti ulaştırıldı. Berber ve kuaförlere hijyen seti, kafe ve kahvehanelere çay, şeker, bardak ve temizlik seti dağıttı. Ayrıca, camiler ve açık olduğu süreçte okullar düzenli olarak dezenfekte edilerek, buralara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi.

Esnafa can suyu oldu

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak sağladığı bu yardımları ilçedeki esnaftan temin etti. Böylece ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle zor günler geçiren ilçe esnafına can suyu sağlanmış oldu. Bu kapsamda ilçedeki esnafların kasasına yaklaşık 5 milyon TL girmiş oldu.

Sıcak yemek ve berber hizmeti

Belediye bu süreçte hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar ile evlerinde koronavirüs tedavisi gören vatandaşlara evlerinde sıcak yemek hizmeti sundu. Belediye yemekhanesinde hazırlanan yemekler vatandaşlara evlerinde sıcak olarak ikram edildi. İhtiyaç duyan vatandaşlara evlerinde berber ve kuaför hizmeti verildi. Ayrıca, talep eden vatandaşlara yüz yüze ve online olarak psikolojik destek hizmeti sunuldu.

İmkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüsle mücadele kapsamında topyekûn bir yardım seferberliği başlattıklarını söyledi. Başkan Oğuz, “Kahramankazanımızda 55 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini bu süreçte yaşnız bırakmadık. Kahramankazanımızda yaşayan değerli kardeşlerim bilmelidir ki, tüm imkânlarımızla onların yanındayız. Değerli kardeşlerim yine bilmelidir ki, Kahramankazan Belediyesi bu zorlu süreç bitene kadar her zaman vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir. 2020 boyunca onları yalnız bırakmadık, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız. Belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkârı olduğumuz değerli hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Her ailemizin her vatandaşımızın bu imkânları ayaklarına kadar götüreceğiz” diye konuştu.