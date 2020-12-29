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Vatandaşlara iş kapısı aralıyor

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu İstihdam Şefliği aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.
Vatandaşlara iş kapısı aralıyor

Pursaklar Belediyesi, oluşturduğu istihdam biriminde iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimde İstihdam Şefliği vatandaşların iş bulmaları için ilçedeki esnaflarla iletişime geçerek yoğun çaba sarf ediyor.

İşçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren İstihdam şefliğince toplanan başvurular vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor.

Bu amaç doğrultusunda Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği aracılığı ile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda firma yetkilileri, iş arayan vatandaşlarla bir araya gelerek, iş görüşmesi gerçekleştirdi.

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‘‘Halkla ilişkiler İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz’’
Birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Koronavirüs nedeniyle ülkemizde yaşanan sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Belediye olarak bu zorlu günlere hemsehrilerimize yardımcı olmak için sokak sokak geziyor esnaflarımızla görüşmeler gerçekleştirerek ilçemizdeki istihdam oranını artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda istihdama katkı sağlayan Halkla ilişkiler İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz. İlçemizdeki esnaflarımız ile görüşmelerimizi ilerleyen günlerde de artırarak vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Firma yetkililerinin yapacağı değerlendirmenin ardından söz konusu firmada işbaşı yapacak olan kişilerin belirleneceği kaydedildi.

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