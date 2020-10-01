Vatandaşlara maske ve siperlik desteği

Pandemi sürecinde hem esnafa hem de vatandaşlara hijyen paketi ve maske dağıtımına aralıksız devam eden Ankara Zabıtası, vatandaşların uğrak noktası olan yerlerin başında gelen Ulus Hali ve Mamak Derbent Pazarında esnafa maske ve siperlik dağıttı.

Ankara Zabıtası ekipleri, haftalık olarak mahallelere kurulan pazar yerlerinde ve Başkent’in merkezinde bulunması nedeniyle Ulus Hali’nde maske ve siperlik dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ulus Hali ve Mamak Derbent Mahalle Pazarı’nda toplam 5 bin maske ve 210 siperlik dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarılarda bulundu.

Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreci nedeniyle esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mamak ilçesinde Derbent Pazar yerinde esnafımıza maske ve siperlik desteğinde bulunduk. Bu zorlu süreci el ele vererek yeneceğimize yürekten inanıyorum’’ derken, Zabıta Şube Müdürü Bülent Bilkay Şeyda da, “Ulus Hali’ndeki esnafımızı sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz, bu yüzden 7/24 sahadayız. Hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı salgınla mücadeleye karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Denetimlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin süreç boyunca yanlarında olduğunu belirten Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayan, “Bu zorlu süreçte bizlere maske ve siperlik dağıtarak destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin hem esnafın hem de vatandaşların sağlığını düşündüğünü vurgulayan pazarcı esnafı ise hijyen desteği nedeniyle duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Kurtuluş Yolcu: “Allah razı olsun başkanımızdan. Halkı düşünüyor. Pandemi süreci boyunca yanımızdaydı.”

-Sefer Yurttaş: “Büyükşehir Belediyesi koronavirüs süreci boyunca büyük bir mücadele verdi. Elinden gelen bütün imkanları seferber ederek, hizmet etti. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Ramazan Aytaç: “Pandemi sürecinin başlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi her ay düzenli olarak bize maske ve dezenfektan desteğinde bulundu. Şimdi de siperlik dağıtıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Necmettin Kurt: “Halkımız çok temkinli davranmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de düzenli olarak denetliyor, maske ve dezenfektan desteğinde bulunuyor, ilaçlama yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz.”

-Gülcan Bozkurt: “Her zaman vatandaşın yanında olan ve desteğini bizlerden esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Doğan Yaşar: “Esnafa ve vatandaşlara maske ve siperlik dağıtılması çok güzel bir hizmet. Esnafın ve vatandaşın sağlığını düşünen Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Yusuf Güner: “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Esnaf ve vatandaşların maskelerini takması ve kurallara uyması halinde bu dönemi kolay atlatacağımızı düşünüyorum. Vatandaşların ve esnafın sağlığını düşünen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Suat Acay: “Bugüne kadar bizleri sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi düşündü. Bugün de buraya gelerek bizlere maske ve siperlik dağıttı. Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun iyi ki var.”