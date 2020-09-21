Vatandaşlara ortak uyarı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında bilgi verdi.

Koranavirüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden itibaren, ilçe genelinde alınan tedbirler sayesinde süreci başarılı bir şekilde yürüten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşları tedbirler konusunda uyarmaya devam ediyor.

Esnaf ve vatandaşlara koronavirüs tedbirlerinin hatırlatıldığı ziyaretlerde Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık pazar yeri, park ve mahallelerdeki esnaf ve vatandaşların toplu olarak bulunduğu caddeleri gezerek son günlerde yeniden yükselişe geçen Covid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

’‘Kritik Bir Süreçten Geçiyoruz’’

Vatandaşların koronavirüse karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız; "Son günlerde ilimizde artan koranavirüse karşı vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Maske, mesafe ve hijyen hayatımızın bir parçası olmalıdır. Herkesi bu önemli üç kuraldan taviz vermemeye davet ediyorum" dedi.

‘‘Salgın Kurallarına Sıkı Sıkıya Bağlı Kalmalıyız’’

Artan vaka sayılarının önüne geçmek için sokaklarda olmayı sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Koronavirüs ile ilgili alınması gereken tedbirleri esnafımıza ve vatandaşlarımıza tekrar hatırlattık. Hemşehrilerimizin bundan sonra daha çok duyarlı olmasını kendi sağlığını, ailesinin sağlığını ve toplumun sağlığını düşünerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede uymalarını istirham ediyorum. Tedbirler noktasında herhangi bir gevşeklik gösterdiğimiz zaman, bunların sonuçlarını 1-2 hafta sonra net şekilde görüyoruz. Kötü sonuçlarla karşılaşmamak için salgın kuralları ne ise bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edelim" dedi.

‘‘Maske, Mesafe, Temizlik Kurallarından Asla Taviz Vermemeliyiz’’

Salgının kalabalık ortamları sevdiğini dile getiren Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık; “Düğün, cenaze ve pazar yerleri gibi kalabalık alanlarda çok dikkatli olmalıyız. Aşı bulunana kadar kontrollü yaşam sürmemiz gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarından asla taviz vermemeliyiz. Bu tedbirler tamamen toplum sağlığı için alınmaktadır. Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimiz ve diğer vatandaşlarımızın sağlığı için lütfen tedbirlere eksiksiz uyalım" dedi.