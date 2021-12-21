Vatandaşlardan fiyatlar düşsün çağrısı

Dövizdeki gerilemenin ardından zamlanan fiyatlarda düşüş beklentisi oluşmaya başladı. Vatandaşlar, doların artışı bahane edilerek fahiş şekilde artan fiyatların düşmesi için çağrı yapıyor.

Dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek hammaddesi ithal edilen ya da direkt olarak yurtdışından alınan ürünlerin fiyatlarına son aylarda yüzde 100'e yaklaşan zam yapıldı. 18 lirayı aşan Dolar, dün itibariyle gerilemeye başladı. Dolardaki bu büyük gerilemenin ardından tüketici cephesinde fiyatlarda bir düşüş beklentisi oluşmaya başladı. Doların düşmesiyle fahiş şekilde artan fiyatların gerileyip gerilemeyeceği merak ediliyor.

DOLAR DÜŞÜYOR FİYATLAR DÜŞMÜYOR

Altındağ’da çay ocağı işleten Necati Dalgıç, “Dolar yükseliyor malzeme fiyatları artıyor, dolar düşüyor malzeme fiyatları düşmüyor. Döviz bahanesiyle çay ve şekere yüzde 100 zam geldi. Örneğin 750 gramlık küp şekeri 4-4,5 TL’ye alıyorum dün aldık 8 küsura. Malzemeleri dövize endekslemişler. Fiyatlar artınca bahane ‘dolar çıktı’ oluyor. E şimdi de dolar düştü fiyatlar niye düşmüyor. Düşürün hadi. Düşme yok çıktı mı düşüren olmuyor. Beklentimiz fiyatların düşmesi” dedi.

UMUDUM DÜŞSÜN AMA NEREDE

Siteler’de camcılık yapan Reşat Özyurt, “Doların düşmesinin piyasaya yansıyacağını düşünmüyorum. Umudum yansısın malzeme fiyatları düşsün, daha bir bu kadar daha düşsün. Malzemeci içerdeki malını pahalıdan satar, ‘içerdeki malı eski fiyattan aldım eski fiyattan satayım’ demez. Pahalı satar. Dersin ki dolar düştü malzeme niye düşmedi ‘e ben bu malzemeyi pahalıya aldım’ der. Yani dolar artınca fiyatlar artıyor, düşünce fiyatlar düşmüyor. Burada sadece döviz inip çıkıyor, olan malzemenin fiyatına oluyor” diye konuştu.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Pursaklar’da yaşayan Şaban Çelik adlı emekli bir vatandaş ise “Dolar 10 kuruş yükselince her şeye zam geliyor. Doların düşmesiyle de fiyatların gerilemesi gerekiyor. Ancak nedense düşüş olmuyor. Biz vatandaşlar olarak bu işe bir çözüm bekliyoruz. Alım gücümüzün artması için fiyatların da düşmesi lazım” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA