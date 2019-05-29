Vatandaşları Gültepe’de ağırladı

Altındağ'ın farklı mahallelerinden gelen vatandaşlarla buluşan Başkan Asım Balcı, Örnek ve Zübeyde Hanım mahalleleri sakinlerini Gültepe Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Asım Balcı, her zaman olduğu gibi herkesle tek tek selamlaştı, çocuklarla yakından ilgilendi. İftardan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Balcı, mahalle sakinlerinin kentsel dönüşüm sorularına da yanıt verdi.

Başkan Balcı. "Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşıyoruz. Altındağlı komşularımızı kurduğumuz gönül sofralarında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile mahallelerimizin de istek ve taleplerini dinliyoruz. Örnek ve Zübeyde Hanım mahallelerimizin yıllardır kentsel dönüşüm istediğini, değişim için sabırsızlıkla beklediklerini biliyorum. Konuyla ilgileniyorum. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.