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Vatandaşları yardım bahanesiyle dolandıran şüphelinin 10 ayrı suç kaydı çıktı

ANKARA'da, vatandaşları yardım bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Hamit A. yakalanarak gözaltına alındı. Aslanalp'ın 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Vatandaşları yardım bahanesiyle dolandıran şüphelinin 10 ayrı suç kaydı çıktı

Ankara'da kendisini 'Baran Kejanlı' olarak tanıtan Hamit A., sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajında, "Arkadaşlar mağdur olan garibanlar, parasını kaptıran, çaresiz kalan, mahkeme yolunda sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır, o da Baran Kejanlı. Her türlü kardeşlerimiz yanında olurum. Ne gerekiyorsa onu da yaparız. Mağdur olan kardeşlerime sesleniyorum. Ankaradadır adresimiz, bütün dostlarımızın emrindeyiz. Her zaman bekleriz" ifadesini kullandı.

Vatandaşları yardım bahanesiyle dolandırdığı belirlenen Hamit A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Şüpheli Hamit A. polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hamit A.'nın, 'kaçakçılık ve uyuşturucu', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma', 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 10 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Hamit A., emniyetteki işlemlerinin arndından adliyeye sevk edilecek.

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