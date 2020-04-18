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Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi

Elazığ'da bir hayırsever, Hicret Mahallesi'nde bulunan 4 bakkalı tek tek gezip vatandaşın toplam 15 bin TL’lik borcunu ödedi.
Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi

Hem deprem hem de korona virüsle mücadele edilen Elazığ’da gizli bir hayırsever Hicret Mahallesi’ne gitti. Mahallede bulunan 4 bakkalı tek tek ziyaret eden ve ismini açıklamayan gizemli hayırsever, hepsinde veresiye defterlerini çıkartıp borçlarını ödedi. Hayırseverin 4 bakkala toplamda 15 bin TL ödediği öğrenildi.

3 YILLIK BORÇLARINI ÖDEDİ

Bir hayırseverin, 3 yıllık borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarını ödediğini dile getiren bakkal işletmecisi Alaaddin Yıldırım, “Bir hayırsever dün gelip defterimizdeki isim ve borç bilgisini aldı. Borçları hesapladıktan sonra da bugün defteri aldı. Bizim komşu esnafların da borç defterini alıp kapatmış. Bizde 7 bin liralık borcu ödedi. Herkes çok memnun ve mutlu oldu. Zaten bizdekiler uzun vadeli borçlardı, bazılarının borcu 3 sene olmuştu, verecek durumları yoktu. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

"4 BİN LİRALIK BORÇ DEFTERİNİ ALIP GİTTİ"

Başka bir bakkalın işletmecisi Zeliha Kip ise, “Hayırsever, dün geldi. Sağ olsunlar, 4 bin liralık borç defterini alıp gitti. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” diye konuştu.

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