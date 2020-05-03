  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Vatandaşların borcunu ödeyip defterleri yırttı

Adıyaman’da, hayırsever bir iş adamı, gittiği bakkallardan veresiye defterlerini alarak vatandaşların borcunu kapattı.
Vatandaşların borcunu ödeyip defterleri yırttı

Adıyaman’da, örnek bir davranışa imza atan ve isminin paylaşılmasını istemeyerek isminin gizli kalmasını isteyen hayırsever bir iş adamı, Adıyaman’da maddi durumu zayıf olan vatandaşların daha çok yaşadığı Varlık Mahallesine giderek burada bulunan 3 bakkaldan veresiye defterlerini satın aldı.

VATANDAŞLARIN BORÇLARINI ÖDEDİ, VERESİYE DEFTERİNİ YIRTTI

Adıyaman Esnaf ve Sanaatkar Odası(AESOB) Başkanı Ziya Duranay ile birlikte bakkal bakkal dolaşan gizli hayırsever, aldıkları veresiye defterlerini de yırtmayı ihmal etmedi.

Mahallede bulunan bütün vatandaşların borçlarını gizlice ödeyen hayırsever, birlik ve beraberlik mesajı vermeyi de ihmal etmedi.

Adıyaman Esnaf ve Sanaatkar Odası(AESOB) Başkanı Ziya Duranay, isminin gizli kalmasını isteyen hayırsever iş adamına yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmralı-Talabani-Barzani-PKK hattı!02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:48
  • Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor01 Mayıs 2020 Cuma 16:39
  • Fıtır sadakası fitre nedir, bu yıl fitre ne kadar?01 Mayıs 2020 Cuma 13:06
  • AA haftaya damga vuran fotoğraflar01 Mayıs 2020 Cuma 12:11
  • Hayrabolu'da sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi01 Mayıs 2020 Cuma 09:36
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sakarya'da işçilerle iftar yaptı01 Mayıs 2020 Cuma 09:36
  • Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca taburcu edildi30 Nisan 2020 Perşembe 13:48
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı30 Nisan 2020 Perşembe 10:10
  • Baharın müjdecisi erguvanlar göz kamaştırıyo29 Nisan 2020 Çarşamba 22:29
  • Şahan Gökbakar'dan yeni tipleme (Trolcü Şevki ile Derin Analiz)29 Nisan 2020 Çarşamba 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti