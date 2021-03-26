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Vatandaşların vergiye ilişkin sorularına yapay zekalı Dijital Vergi Asistanı yanıt verecek

Ekonomi Reform Paketi kapsamında duyurulan "Dijital Vergi Asistanı" sisteminin gelecek yıl eylül ayından itibaren mükelleflere hizmet sunması planlanıyor.
Vatandaşların vergiye ilişkin sorularına yapay zekalı Dijital Vergi Asistanı yanıt verecek

Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin takvim kapsamında, vatandaşların vergiyle ilgili sıkça sorduğu sorulara, yapay zeka yoluyla hazırlanacak "Dijital Vergi Asistanı" otomatik yanıt verecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ekonomi reformlarıyla vergisel düzenlemelerin sadeleştirilmesi, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artıran adımlar atılması hedefleniyor. Ekonomi Reform Paketi kapsamında vergi işlemlerinde dijital dönüşüm de gerçekleştirilecek.

Pakete ilişkin Ekonomi Reform Takvimi ışığında elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Sürecin, üç faz halinde 30 Haziran 2022'ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması da 31 Aralık 2022 itibarıyla hayata geçirilecek. "Türkiye Dijital Vergi Dairesi"nin kurulması için önce bu yıl sonuna kadar kanuni düzenleme yapılacak, ardından da gelecek yıl idari kararlar alınacak. Bu sistemle vergiye ilişkin iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilecek.

Teknolojik yeniliklerden yararlanılarak "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. Bu kapsamda hazırlanacak yazılım, vatandaşların vergiyle ilgili sıkça sorduğu soruları otomatik olarak yapay zeka yoluyla elektronik ortamda cevaplandıracak. Sistemin 31 Ağustos 2022 itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil, inceleme süreleri kısaltılacak. Bu sistemle vergi denetimleri elektronik ortamda yapılacak, elektronik tebligat, inceleme, tutanak, raporlama işlemleri elektronik olarak çok kısa sürede tamamlanabilecek.

Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modellerinin daha da geliştirilmesi sağlanacak.

Tek idare modeli yıl sonuna kadar tamamlanacak
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "karşılıklı anlaşma yöntemi"nin kullanılması, mükellef ve idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yaygınlaştırılması gibi reform adımlarının da yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ayrıca, yıl sonuna kadar kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak.

Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumunu teşvik edecek şekilde yıl sonuna kadar güncellenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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