Vatandaştan Başkan Köse'ye teşekkür

Mamak Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Covid 19’a rağmen Lalahan Mahallesi’nde yol çalışmalarına devam etmesi bölge halkından alkış aldı. Vatandaşlar, “Son bir yılda yapılan çalışmalardan memnunuz. Başkanımıza teşekkürler” dedi.

Covid-19 salgını şehirlerde hayatı durma noktasına getirirken yaşanan bu sakinliği belediyeler fırsat bilip alt yapı ve yol çalışmalarına hız veriyor. Mamak Belediyesi Fen işleri ekipleri de Lalahan Mahallesi’nde yağmurda bozulan yolları onarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mahalleli ise önceki dönemlerde hizmetten mahrum olduklarını Murat Köse ’nin seçilmesiyle mahallelerine daha çok hizmet gelmeye başladığını belirterek memnuniyetlerini dile getiriyor.

MAHALLEMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ

Yapılan yol çalışmaları sonrası düşüncelerini gazetemize ileten vatandaşlar, “ Mamak Belediyesi ekiplerinin yaptıkları çalışmalardan mahallemiz adına mutluyuz. Yağmur sonrası bozulan yollarımız kısa sürede tamir edildi, edilmeye devam ediyor. Böylesine zor dönemlerde işlerine ara vermeden çalışmaları bizim için mutluluk verici. Tüm yetkililere teşekkür ederiz ” diye konuştu.

SON 1 YILDA HİZMET ARTTI

Ayrıca mahalle sakinleri Murat Köse ’nin gelmesiyle çalışmaların son 1 yılı aşkın süredir ivme kazandığını belirterek, “ Murat Köse başkanımızın göreve gelmesiyle eskiden mahrum kaldığımız noktalarda iyileşme oldu. Daha önce mahalle olarak pek çok hizmetten ne yazık ki tam faydalanamıyorduk. Ama şu an yeni imar yollarımız yapıldı, onarılıyor. Ciddi anlamda bu bölgede çalışmalar yol aldı. Çalışmaların bu hassasiyetle aynı şekilde devam etmesini istiyoruz ” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA