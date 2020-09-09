Vatandaştan ''Seferler artırılsın'' çağrısı

İstanbul'da bu sabah metrobüs ve metroda yine sosyal mesafe korunmadan ayakta sırt sırta yolculuk yapıldı. Koronavirüs nedeniyle endişe duyduklarını belirten vatandaşlar 'seferler artırılsın' çağrısında bulundu.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüslere binebilmek için beklerken, ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle endişe duyduklarını belirten vatandaşlar 'seferler artırılsın' çağrısında bulundu.

Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüse binebilmek için bekledi. Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarında endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlar seferlerin artırılması gerektiğini belirtti. Metrobüslerde ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü.

"BİR YIĞILMA VAR"

İşe gitmek için otobüs ve metrobüs kullanan Sıtkı Demir, "Yolcu sayısı çok yüksek. Kış dönemine girdiğimiz için herkes tatilden geldi. Bir yığılma var. Dolu yani. Az önce otobüsten indim. Ayakta yolcu alınmayacak denmişti ama tıklım tıklımdı. Bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"BU HASTALIK MUTLAKA BİR GÜN BİZİ DE BULACAK"

Her sabah işe gitmek için metrobüs kullandığını belirten Bülent Yıldız, "Ben Çekmeköy'den Eyüpsultan'a gidiyorum. Her sabah metrobüsü kullanıyorum. Metrobüsler ve metrolar dolu. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor. Vatandaş biraz dikkat edecek, sefer sayıları artırılacak o zaman problem kalmaz. İnsanların biraz dikkat etmesi lazım. Sürekli endişeliyiz. Bu hastalık mutlaka bir gün bizi de bulacak" dedi.

"BELEDİYENİN SEFER SAYILARINI ARTIRMASI LAZIM"

Sacide Çelik ise, "Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bunun için belediyenin sefer sayılarını artırması lazım. Şoförler de almamalı. Biniyoruz ama bugün nasıl olacak göreceğiz. Toplu taşıma kullanırken bir endişem oluyor. Hem kendi adıma hem de ailem adına. Taşıyıcı olabilirim ve onlara bulaştırabilirim" ifadelerini kullandı.

METROBÜSTE METRODA SIRT SIRTTA YOLCULUK

İstanbul'da bu sabah metrobüs ve metroda yine sosyal mesafe korunmadan ayakta sırt sırta yolculuk yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu yasağı getirilmesine rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüsler ve raylı sistem araçlarında yine ayakta sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolculuk yapıldı

Yolculuklarda özellikle kapı önlerinde büyük yığılmalar göze çarptı. Bazı duraklarda gelen araçlara binilemedi veya yolcular inmekte zorlandı. Sosyal mesafeye uyulmayan yerler arasında metro ilk sırayı aldı. Yenikapı- Kirazlı arasındaki seferlerde araçlarda adım atacak yer kalmadı.

KAĞITHANE'DE OTOBÜSLERDE AYAKTA VE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK

Koronavirüsle mücadele kapsamında minibüslerde ayakta yolcu alımının yasaklanmasının ardından vatandaşların otobüslerdeki ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuğu sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle minibüslerde ayakta yolculuk yasaklandı. Bunun yanı sıra belediye ve özel halk otobüsleri, tramvay, metro ve metrobüslerde İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınacak kararın ardından ayakta yolculuk edilip edilmeyeceği belirlenecek. Henüz bir kararın çıkmadığı otobüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafeyi uymaksızın yolculuk ettiği görüldü. Kağıthane, İmrahor Caddesi'nde kimi otobüsler ayakta yolcu sayısının fazla olmasına rağmen duraklardan yolcu almayı sürdürürken kimi şoförler ise duraklara uğramayarak yollarına devam etti. Belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüsleri,, tramvay, metro ve metrobüslere yönelik düzenlemenin İlçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda yine yoğunluk yaşandı, otobüs, tramvay ve metrobüste ayakta yolculuk yapanlar, koronavirüs nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, sefer sayılarının artırılmasını istediler. Cevizlibağ’da metrobüsler, otobüsler ve tramvaylar durakları ile Cevizlibağ üst geçidindeki yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Yolcular da kalabalıktan şikayetçi, sefer sayılarının artırılmasını talep ediyor. Otobüsten inen Nur Çiçek kalabalığa isyan etti. Çiçek, “Şu otobüsün haline bakar mısınız? Otobüs dopdolu ama kovid var. Bu kovid otobüste aralarda mı saklanacak? Otobüsler dopdolu ama kısıtlama var sözde. İnsanlar burada işe gidiyorlar, hiç kimse burada gezmeye çıkmıyor. Ben de dahil olmak üzere herkes işe gidiyor. Otobüsüm 20 dakikada bir geçiyor, hiçbir fark yok. Kovid’ten korunmak için önlem almak istiyorsunuz, sefer sayılarını yükseltmek lazım.” dedi.



Metrobüsten inen Süheyla Yılmaz da “Ben Avcılar’da biniyorum, Avcılar’da 10 dakika sıra bekliyorum 'boş metrobüs gelsin de oturayım' diye. Bunun için daha erken kalkıp daha erken durakta bulunmak zorunda kalıyorum. Sefer sayılarının azaltılmış olması bizim için çok kötü oldu” dedi.

Bir başka yolcu ise “Metrobüs biraz kalabalık, ayakta yolcu var. Sefer sayıları biraz artsa iyi olur” diye konuştu.