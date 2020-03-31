  • BIST 88.059
  • Altın 341,720
  • Dolar 6,5864
  • Euro 7,2685
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Vatikan'da bir kardinalin koronavirüs testi pozitif çıktı

Katolik aleminin merkezi Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal Angelo De Donatis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Vatikan'da bir kardinalin koronavirüs testi pozitif çıktı

Vatikan'a yakın basın-yayın organlarında yer alan haberde, Vatikan dışında komşu Roma şehri ve civarındaki kiliselerden sorumlu olan Roma Piskoposluk Bölgesi Papalık Vekili Kardinal De Donatis'in bazı belirtiler nedeniyle Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan Kardinal De Donatis'in Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisine hemen başlandığı kaydedildi.

66 yaşındaki Kardinal De Donatis'in ateşinin olduğu ancak genel durumunun iyi olduğu ve hemen antiviral tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kardinal De Donatis de durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben de bu testten geçiyorum. Huzurluyum ve kendime güveniyorum. Tanrıya ve Roma Kilisesi inananlarının dualarına güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Vatikan'da daha önce 6 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmış, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in da iki kez testten geçirildiği ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan'da 64 yeni vaka31 Mart 2020 Salı 08:30
  • "Wuhan'da 40 bin kişi öldü"31 Mart 2020 Salı 08:28
  • ABD Koronavirüs için ilacın ismini resmen açıkladı31 Mart 2020 Salı 08:26
  • Milli Dayanışma Kampanyası'na kim ne kadar bağış yaptı?31 Mart 2020 Salı 08:25
  • Haluk Levent'ten Milli Dayanışma kampanyasına 30 bin lira31 Mart 2020 Salı 08:23
  • Sağlıkçıya şehitlik teklifi Meclis’te31 Mart 2020 Salı 08:23
  • Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu31 Mart 2020 Salı 08:22
  • ABD'de koronavirüs nedeniyle ölümler 3 bini geçti31 Mart 2020 Salı 08:21
  • Ağrı'da doğalgaz boru hattında patlama31 Mart 2020 Salı 08:21
  • KKTC'de koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi30 Mart 2020 Pazartesi 23:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti