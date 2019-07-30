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Ve açıkladılar: Emre Mor Galatasaray'da

Bonservisi İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da olan Emre Mor'un Galatasaray'a kiralandığı duyuruldu.
Ve açıkladılar: Emre Mor Galatasaray'da

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Mor ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığı açıklandı.

İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurdu. 22 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Bu haberinden ardından WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. 

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