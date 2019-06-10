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Ve canlı yayını yönetecek isim belli oldu!

Yıldırım İmamoğlu ortak canlı yayınının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya üstlenecek. Yayın 16 Haziran 21:00'da yapılacak...
Ve canlı yayını yönetecek isim belli oldu!

16 Haziran 21'de canlı yayın olacak. Tüm kanallarda yayınlanacak. İsmail Küçükkaya sunacak.

Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Canlı yayının teknik hizmetini ortak bir teknik ekip verecek.

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