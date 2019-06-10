Ve canlı yayını yönetecek isim belli oldu!

16 Haziran 21'de canlı yayın olacak. Tüm kanallarda yayınlanacak. İsmail Küçükkaya sunacak.
Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Canlı yayının teknik hizmetini ortak bir teknik ekip verecek.
16 Haziran 21'de canlı yayın olacak. Tüm kanallarda yayınlanacak. İsmail Küçükkaya sunacak.
Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Canlı yayının teknik hizmetini ortak bir teknik ekip verecek.
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