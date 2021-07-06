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Ve ilk açıklama geldi: Yolcu uçağı denize düştü: Tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi

Rusya'da içinde yaklaşık 30 yolcusu bulunan AN-26 tipi bir uçakla irtibat koptu. Yolcu uçağının denize düştüğü açıklanırken, yerinin de belirlendiği kaydedildi. Uçakta, Palana kenti lideri Olga Mohireva'nın da olduğu aktarıldı.
Ve ilk açıklama geldi: Yolcu uçağı denize düştü: Tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da içinde 22'si yolcu 6'sı mürettebat toplam 28 kişinin bululunduğu AN-26 tipi bir uçakla irtibat koptu.

Ülkenin doğusunda yer alan Kamçatka'da kaybolan uçakla son olarak iniş yapmaya hazırlanırken bağlantı kurulduğu belirtildi.

AN-26'nın, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamchatsky kentinden Palana kentine uçtuğu aktarıldı.

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