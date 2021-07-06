Ve ilk açıklama geldi: Yolcu uçağı denize düştü: Tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi

Rusya'da içinde yaklaşık 30 yolcusu bulunan AN-26 tipi bir uçakla irtibat koptu. Yolcu uçağının denize düştüğü açıklanırken, yerinin de belirlendiği kaydedildi. Uçakta, Palana kenti lideri Olga Mohireva'nın da olduğu aktarıldı.