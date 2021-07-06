Ve ilk açıklama geldi: Yolcu uçağı denize düştü, yeri belirlendi

Rusya'da içinde 23'ü yolcu 6'sı mürettebat toplam 29 kişinin bulduğu AN-26 tipi bir uçakla irtibat koptu.
Ülkenin doğusunda yer alan Kamçatka'da kaybolan uçakla son olarak iniş yapmaya hazırlanırken bağlantı kurulduğu belirtildi.
AN-26'nın, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamchatsky kentinden Palana kentine uçtuğu aktarıldı.
Rus basını, uçağın uçuş esnasında herhangi bir sorun iletmediğini kaydetti.
Rusya Acil Durumlar Servisi, "Bağlantının kesildiği AN-26 tipi uçak deniz düştü, uçağın yeri belirlendi" ifadelerini kullandı.
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