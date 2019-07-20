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Ve mutlu son! Annenin ilk sözleri: Sevinçliyiz

Ve mutlu son! Annenin ilk sözleri: Sevinçliyiz
Kayıp Engin Çelikdemir, yayladaki çadırlarının 5 kilometre uzağında ormanlık alanda uyurken jandarma ve köylüler tarafından bulundu. Engin Çelikdemir'in annesi Nefse Çelikdemir, oğlunun bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sevinçliyiz, ç

Olay, dün baat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çevreli beldesi yakınlarındaki Çifte Tekke Yaylası'nda meydana geldi. Hayvancılık yapan Nefse ve İsa Çelikdemir çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Engin Çelikdemir otlayan hayvanları geri getirmek için sisli havada çadırdan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra, Engin'in getirmek için çadırdan çıktığı hayvanlar başıboş halde geri geldi. Hayvanlarla birlikte Engin'in gelmediğini fark eden aile, oğullarını bölgede aramaya başladı. Bir süre Engin'i arayan ailesi herhangi bir ize rastlamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gece saatlerinde olay yerine jandarmaya ait bora timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı gece boyunca süren arama çalışmaları bugün de devam etti. Bölgede havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, henüz Engin'in izine rastlanmadı.

Kayıp çocuğu arama çalışmalarına katılan bölge sakinlerinden Tahir Karaca, "Yayladaki arkadaşlarımızın çocuğu dün saat 15.00 sıralarında hayvanlar arazide otlatıldığı için yanına gitmiş. Elverişsiz hava şartlarından dolayı arazide yolunu kaybetmiş. Dün akşamdan beri aralıksız olarak tüm güvenlik güçlerimizle beraber bizler de aramaya devam ediyoruz" dedi.

ORMANLIK ALANDA UYURKEN BULUNDU

Kayıp Engin Çelikdemir, yayladaki çadırlarının 5 kilometre uzağında ormanlık alanda uyurken jandarma ve köylüler tarafından bulundu. Geceyi ormanlık alanda bulunan kayalıkların yanında uyuyarak geçiren Engin Çelikdemir, sağlık kontrollerinin yapılaması için Almus Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrollerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Çelikdemir, ailesine teslim edildi. Engin'in ailesine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

'25 SAAT SONRA OĞLUMUZA KAVUŞTUK'

Engin Çelikdemir'in annesi Nefse Çelikdemir, oğlunun bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sevinçliyiz, çocuğumuz bulundu. Başına bir şey gelmemiş. Sağlık durumu da iyi. Herkes sevindi. Çifte Tekkeler denilen mevkide taşın yanında uyurken bulunmuş" dedi.

Baba İsa Çelikdemir ise "25 saat sonra oğlumuza kavuştuk. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Çocuğumuzu bulacağımızdan umudumuz vardı. Çelikdemir ailesi olarak Çevreli kasabası halkına güvenlik güçlerimize ve AFAD ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Biz de arıyorduk. bulunduğunda çok yakındaydık. Ama diğer arkadaşlara denk geldi. Aldık getirdik ve bu mutluluğu yaşadık. Şu anda bir sağlık sıkıntısı yok. Yarım saat gözlem altında kaldıktan sonra evimize götüreceğiz" diye konuştu.

Engin Çelikdemir ise geceyi kayalıklarda geçirdiğini belirterek, "Ben iyiyim, sağlığım da iyi. Beni bulmasalardı ben yine orada kalacaktım" dedi.

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