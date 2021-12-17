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Ve ölü sayısı 33'e çıktı! Onlarca kişi yoğun bakımda

Son yedi günde Türkiye'nin 10 kentinde 33 kişi sahte alkol zehirlenmesinden can verdi. Tedavi gören çok sayıda kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Ve ölü sayısı 33'e çıktı! Onlarca kişi yoğun bakımda

10 Aralık’tan bugüne kadar İstanbul, Yalova, Mersin, Gaziantep, Erzincan, Antalya, Kahramanmaraş, Amasya, Aksaray ve Sivas‘ta 33 kişi sahte içki yüzünden öldü.

Polis ekipleri yaşanan ölümler sonrası kaçak metil alkol üreten depolara ve sahte içki satan tekel bayilerine operasyon düzenledi.

16 ARALIK

Aksaray: 2 çocuk babası Erkan Partal evinde eşi tarafından ölü bulundu. Evde plastik şişe içinde sahte içki polis, terzilik yapan 56 yaşındaki Partal’ın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

Amasya: 41 yaşındaki 2 çocuk annesi S.Ç. iddiaya göre sahte içkiden zehirlendi. Amasya’da kaldırıldığı hastaneden 4 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen S.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya: Manavgat ilçesinde sahte içkiden zehirlenen A.H.K., G.Ö., M.Y. ve A.Ç. hayatını kaybetti. E.Ö., E.T., H.S.’nin ise tedavileri sürüyor. İş yerinde sahte içki sattığı belirlenen M.O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

15 ARALIK

İstanbul: Esenyurt’ta sahte içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. 30 yaşındaki Rakhmonov’un sahte içkiyi aldığı adreslere yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Rakhmonov dışında Esenyurt’ta 3’ü yabancı uyruklu 6 kişinin daha sahte içkiden öldüğü açıklandı.

Mersin: Mut ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Ali Eser evinde ölü bulundu. Eser’le birlikte aynı sahte içkiden içen M.A. ve M.S.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gaziantep: Nizip ilçesinde 10 sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Erol Cengiz, Özgür Türkmen, Mustafa Pak ve Yunus Yurtseven tedavi gördükleri çeşitli hastanelerde yaşamlarını yitirdi. 6 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

14 ARALIK

Erzincan: Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişiden Halil Başer (72) ile Aydın Gürkan yaşamını yitirdi. İçtikleri sahte içki yüzünden alkol komasına giren Y.A. ve K.B.‘nin tedavileri sürüyor.

13 ARALIK

İstanbul: Avcılar’da bir tekel bayisinden 80 TL’ye 50 cl’lik sahte içki alan İbrahim Kaşıkçı gece saatlerinde evinde fenalaştı. Kızının 112’yi aramasıyla hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Kaşıkçı hayatını kaybetti. Tekel bayisinde yapılan aramada 200 şişe sahte içki gele geçirildi, dükkanın sahibi suçunu itiraf ederek, sahte içkileri aldığı kişinin ismin verdi.

Yalova: Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen Ekrem T. (56) iş yerinde ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) ise evinde ölü bulundu. Yakınları, iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini söyledi.

12 ARALIK

Antalya: Kepez ilçesinde oto tamirciliği yapan Abidin Uçurum iş yerinde fenalaştı. Gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11 ARALIK

Kahramanmaraş: İçki içtikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastanelere başvurdu. Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, zehirlenen kişilerin internet üzerinden etil alkol siparişi verdiklerini tespit ettiklerini söyledi.

İstanbul: Fatih’te arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi veren İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kemal Ahmedenov evinde ölü olarak bulundu. 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmedenov’un ölüm nedeninin sahte içki olduğu ortaya çıktı.

10 ARALIK

Sivas: Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Şakir Deliktaş (62), Bülent Ekici (62), Cevdet Aydın (63) ve Güler Kılıç hayatını kaybetti. Ö.Y., M.K. ve O.U. taburcu edildi. S.P., E.Ş. ve Y.K.’nın ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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