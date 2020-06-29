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Ve Su-57 Suriye'ye yeniden teker koydu

Rusya tarafından geliştirilen ve 5'inci nesil olduğu belirtilen savaş uçağı Su-57, kısa bir sürenin ardından tekrardan Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde görüldü.
Ve Su-57 Suriye'ye yeniden teker koydu

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri için Sukhoi firması tarafından geliştirilen ve zaman zaman Suriye'deki gerçek muharebe operasyonlarında test edilen Su-57 çok amaçlı avcı uçakları, yeni testler için tekrardan Rusya'nın Suriye'deki hava üssü olan Hmeymim'e intikal ettiler.

Rus basınına göre; Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Su-57 ve Su-35 için Suriye’deki gerçek muharebe ortamında birtakım testler icra etti. Söz konusu test, Su-57 ile Su-35 savaş uçaklarının birlikte görev yapabilmesi için gerekli olan sensör, bilgi ve komuta kontrol sistemlerinin bilgi alışverişi yeteneklerinin doğrulanması faaliyetlerini içeriyordu. Rus kaynaklara göre söz konusu testte, komuta kontrol rolünü Su-57 uçağı üstlendi. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin, Su-57'yi envantere kabul edebilmesi için söz konusu testlere devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

TEST FAALİYETLERİ BAŞLAMAMIŞ DURUMDA

Halihazırda Rusya'da kaç adet Su-57 savaş uçağının görev yaptığı bilgisi paylaşılmazken, görev yapan uçakların prototip uçaklar olduğunu biliniyor. Proje kapsamında seri üretim faaliyetleri devam ederken, henüz ilk seri üretim savaş uçağının test faaliyetleri tamamlanmamış durumda.

5'İNCİ NESİL OLMASI BEKLENİYOR

Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-57, hava-hava ve hava-yer yer hedeflerini imha etmek üzere geliştirilmiş çok amaçlı bir avcı uçağıdır. 5'inci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve bu kapsamda; iç silah istasyonları, RAM boyası ve stealth karakteristikleri gereği sivri tasarımları bulunan Su-57'nin, henüz motorları sebebiyle 4++ nesil olduğu bilinmekte. Şu ana kadar Suriye’de çeşitli muharebe şartlarında test edilen Su-57'nin, Saturn Izdeliye 30 motorlarına kavuşmasının ardından tam anlamıyla stealth ve 5'inci nesil olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmektedir.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Haziran ayında yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın Sukhoi şirketi ile yaptığı sözleşme kapsamında 76 adet Su-57 çok amaçlı avcı uçağı alacağını bildirmişti. Açıklama esnasında, siparişi verilen 76 adet Su-57 jetinin 2028 yılına kadar Rusya Hava Kuvvetlerine teslim edileceği de belirtilmişti.

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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