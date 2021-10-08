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Ve Turkovac aşısına onay! 3. doz için yeni gelişmesi

Türkiye’nin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yerli aşı Turkovac’ın rapel dozu (hatırlatma aşısı) olarak kullanımı için onay verdi.
Ve Turkovac aşısına onay! 3. doz için yeni gelişmesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ilk yerli inaktif aşımız Turkovac’ın rapel dozu (pekiştirme) olarak uygulanmasına onay verdi. Bu kapsamda 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere 3’üncü doz Turkovac aşısı uygulanması için resmi onay verildi. Halen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Faz-3 çalışmaları devam eden Turkovac, pekiştirme dozu olarak 40 merkezde uygulanacak. 2 doz Sinovac aşısı olanlar için Turkovac aşısı olma yönünde başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. Çalışma, mevcut FAZ-3 çalışmasına paralel yürütülecek. Kovid-19 salgınının Türkiye’deki bilimsel AR-GE çalışmalarına ciddi katkı sunduğuna işaret eden TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan Bioexpo Aşı Sempozyumu’nda TURKOVAC aşısıyla ilgili kritik gelişmeyi müjde olarak duyurdu.

2 FARKLI FAZ-3 ÇALIŞMASI
Türkiye’nin pandemide bilimsel çalışmalarda büyük ilerleme kat ettiğini belirten TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Karahan da 28 Eylül 2020 itibarıyla 7 yerli aşı adayına ait 13 klinik araştırma başvurusunun yapıldığını belirterek, “Bu başvurulardan 8’ine izin verildi. 5’inin ise süreci devam ediyor. Başvuruların dağılımına bakıldığında 7 adet Faz-1, 5 adet Faz -2, 1 adet Faz -3 gerçekleşti. Dün itibarıyla rapel çalışmasının da (pekiştirme dozu) onayı verildi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal’in koordinatörlüğündeki Faz-3 çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. “İlk kez böyle bir çalışma oluyor. Heyecan içinde çalışıyoruz, inşallah yüzümüzün akıyla sonlandıracağız” şeklinde konuşan Ünal, alınan onayla birlikte yerli aşı için 2 farklı Faz-3 çalışmasının sürdürülmüş olacağını aktardı. Ünal "Yan etkileri çok yakın takip ediyoruz. Bugüne kadar majör bir yan etki olmadı. Diğer aşılarda olduğu gibi enjeksiyon bölgesinde ağrı, kol ağrısı, şişme gibi etkiler görüldü” dedi.

1599 DOZ UYGULANDI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’nde birinci doz 1034, ikinci doz 565 olmak üzere toplam bin 599 doz uygulandı.

Trabzon’da çalışmalar başladı
TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarının yürütüleceği merkezlerden biri Trabzon. Çalışma için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü’nde yer hazırladıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “İlk gelen bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, Faz-3 çalışmasında 2 doz Sinovac’ını olmuş ve üstünden 90 gün geçmiş kişilere uygulanacak. Onun dışındakilere uygulama şimdilik olmayacak. Tamamen gönüllü, kişilerin onayıyla birlikte yapılacak” dedi. Hazırlıkların önceki gün itibarıyla tamamlandığını söyleyen Usta, Bakanlıktan gelecek talimatla birlikte Faz-3 çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.

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