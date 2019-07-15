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Ve Tyler Boyd resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Vitoria Guimaraes'in kanat oyuncusu Tyler Boyd'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Ve Tyler Boyd resmen Beşiktaş'ta

Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bonservisi Vitoria Guimaraes'te bulunan ABD'li oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. 
Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibinden Ankaragücü'ne kiralık olarak katılan Tyler Boyd, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başarmıştı.

Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.

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