Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı ve Vedat Bilgin, yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı . Kararnameye göre, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atandı. Bu gelişmenin hemen ardından "Vedat Bilgin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular sorulmaya başlandı. Bizde, merak edilen o soruları sizler için cevapladık.

VEDAT BİLGİN KİMDİR, NERELİDİR?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğan Vedat Bilgin, baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır ve evli ve 2 çocuk babasıdır.

Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.