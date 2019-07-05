Vedat Muriç İstanbul'da

Galatasaray'ın transferi için çaba sarf ettiği ve sezon sonuna kadar Rizespor'da kalacağı açıklanan Vedat Muriç, İstanbul'a geldi.

Kosovalı golcü, Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Havalimanında görülen Muriç'e "Sözleşmen bitince Galatasaray'a gelir misin? sorusu soruldu.

Golcü oyuncu ise bu soruya "Sözleşmemin bitmesine 1 sene daha var. Henüz konuşmak için erken" yanıtını verdi.

TRT Spor'a konuşan Kosova'lı golcü, "Transferde fikir ayrılığına vardığımız için ve bu sürecin beni de yıpratması nedeniyle böyle bir karar aldık. Bir sene daha Çaykur Rizespor'da kalacağım" ifadelerini kullandı.