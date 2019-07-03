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Vedat Muriç transferinde yeni gelişme

Rize Başkanı Hasan Kartal’la görüşen Abdurrahim Albayrak teklifini 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 2 0 paya çıkardı. Karadeniz kulübü ise 5 milyon Euro’da diretiyor
Vedat Muriç transferinde yeni gelişme

Transferin gözdesi Vedat Muriç için Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki savaş büyüyor... Fenerbahçe'nin önceki gün Rizespor'la masaya oturmasının ardından dün de Galatasaray'dan karşı hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Karadeniz kulübüne yeni bir teklif yaptı. Alınan bilgilere göre Galatasaray teklifini 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 paya çıkardı.

ZAFER KİMİN OLACAK?
Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro ile Berke, Barış ve Ferdi üçlüsünden ikisini kiralık olarak teklif ettiği belirlendi. Ancak Çaykur Rizespor'un 5 milyon Euro'da direttiği belirtiliyor. Ezeli rakiplerin büyük kapışmasından hangi tarafın zaferle ayrılacağı büyük bir merakla bekleniyor.

G.SARAY'I ÇOK İSTİYOR
Vedat Muriç, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da forma giymek istediğini her seferinde dile getiriyor.

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