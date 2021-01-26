Vefa ekibinden personele sıcak ikram

TÜGVA Keçiören vefa ekibi, gece iş başında olan Keçiören Belediyesi temizlik personellerine sıcak çay ve tatlı ikramında bulundu.

Gece boyunca Keçiören’in dört bir yanında çalışan temizlik personellerinin yanında olduklarını belirten TÜGVA Keçiören İlçe Temsilcisi Av. Ömer Cihat MERT, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de gece boyu daha temiz bir Keçiören için alın teri döken fedakar temizlik personelimizin içini ısıttık. Keçiören’in dört bir yanını gezerek cadde ve sokaklarımızı temizleyen Keçiören Belediyesi temizlik personelimize sıcak çay ve tatlı ikramında bulunduk. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte vefa aracımız HIZIR ile yollara koyularak gece geç saatlere kadar temizlik personelimize eşlik ettik.” dedi.

HIZIR HERKESİN ARACI

HIZIR’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Mert, “Oluşturduğumuz vefa aracımız HIZIR herkesin aracı. Bu araç ile polisimizin, sağlıkçılarımızın, sokak hayvanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gençler olarak bunu bir vazife olarak görüyoruz. Bu gece de temizlik personelimizin içini ısıtmaya, yüzünü güldürmeye çalıştık. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek.” diye ekledi.