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Vefa Gruplarına destek artıyor

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Keçiören 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin Keçiören Vefa Sosyal Destek Grubu’na katılarak talepte bulunan vatandaşlara gıda malzemeleri iletti.
Vefa Gruplarına destek artıyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşların ihtiyaçları için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek her geçen gün artıyor. Keçiören’de yer alan Vefa sosyal Destek Grubuna katılarak destek veren Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Keçiören 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin vatandaşların talepleri doğrultusunda vatandaşların hanelerine gıda malzemeleri iletti.

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ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR
Eğitim Bir Sen 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin Vefa Sosyal Destek grubuna katılarak kendilerine destek olan Çakırcı’ya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı, “Keçiören Vefa Sosyal Destek Grubu’na katılarak destek olan Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Çakırcı ve bu ulvi görevde bulunan vefa destek gruplarına teşekkür ediyorum.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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