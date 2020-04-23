Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ankara’da Yapılan Yardımlar Nedir?

Corona virüs salgını nedeniyle zor duruma düşen vatandaşlara yardım amacıyla Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. Kaymakam ve valiliklerin koordinasyonu ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Nedir?

Kaymakam ve valiliklerin koordinasyonu ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Nedir? Vefa Sosyal Destek Grubu numarası kaç? Ramazan’da hangi yardımlar yapılacak? Gibi sorulara, sizler için cevapladık.

Dünyanın genelinde görülen salgın KOVİD-19 ’un Türkiye'de de görülmeye başlamasının ardından alınan birtakım tedbirler kapsamında, özellikle ihtiyaç sahibi sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlılara yönelik bazı hizmetler verilmeye başlandı. Birçok insana yardım ulaştıran sosyal destek grubu, salgın münasebetiyle hala bu süreçte özellikle yaşlı insanlara yönelik yardımları ulaştırmaya devam etmektedir.

Vefa Sosyal Destek Grubu Nedir?

Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzerindeki vatandaşlar başta olmak üzere, bu süreçte farklı ihtiyaçlara yönelik çalışma yapan bir gruptur.

Bu grup valilik ve kaymakamlık gibi devletin idari amirlikleri tarafından koordine edilmekte ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılmasını sağlamaktadır. aynı zamanda kamu personellerinden oluşan bu grupta yer alan kişiler hiçbir ek ücret almadan, yaşlıların maaşlarının çekilip ulaştırılması, gıda ve diğer ihtiyaçlarının ihtiyaç sahibi ya da devlet bütçesinden karşılanması gibi birçok farklı şekillerde faaliyet göstermektedir.

Vefa Sosyal Destek Grubu Numarası Kaç?

Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim numaraları için ayrı bir hat kurulmamış olup, sağlık, jandarma ve polis numaraları olan 112 , 115 ve 156 aranarak yardım talebinde bulunulması mümkündür.

Bugüne kadar yüzbinlerce vatandaşa kısa sürede hizmet götüren bu yapı, halen aktif bir şekilde görevini yürütmekte olup yukarıdaki numaralardan grup ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Ankara Valiliğinden Açıklama: “80 Bin Gıda Kolisi Dağıtılacak”

Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılan açıklamada, 80 bin gıda kolisi dağıtılacağı belirtildi. Ramazan ayının öncesinde ve Ramazan’ın ilk günlerinde Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere, hem Ramazan ve hem de corona virüs salgını münasebetiyle 80 bin gıda kolisinin dağıtılacağı açıklandı.

Yardıma Muhtaç Olanlar ve İşini Kaybedenlere Öncelik Verilecek

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal yardıma muhtaç aileler ve corona virüs sebebiyle işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik 80 bin gıda kolisinin ulaştırılacağı bilgisi verildi.

Gıda kolileri Ankara il merkezi ve 25 ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, Vefa Destek Grubu vasıtasıyla adrese teslim olarak ulaştırılacak. Vali Şahin açıklamasında, “ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın öncülüğü ve talimatıyla başlatılan kampanya doğrultusunda, hem corona virüsü ile mücadele ve hem de Ramazan ayını ihtiyaç sahiplerinin daha rahat geçirmesi amacıyla gıda kolileri dağıtımına başlıyoruz. Bu kapsamda toplamda 80 bin aileye, 80 bin adet gıda kolisi ulaştıracağız. Yardıma muhtaç aileler ve bu süreçte işten çıkarılmış olan ihtiyaç sahiplerine yönelik yapacağımız yardımlar, Ramazan ayından önce başlayıp Ramazan ayının ilk günlerinde de devam edecektir” dedi.

Yardımların başladıktan sonra hızlı bir şekilde tamamlanacağı bilgisi alınırken, yapılacak gıda yardımlarının ilçelere de il merkeziyle aynı şekilde, adrese teslim olarak ulaştırılacağı bilgisine yer verildi.