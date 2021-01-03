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"Vefa Sosyal Destek" grupları "evde kal"anların yardımına koşuyor

Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı ekiplerinden oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, Mamak’ın dört bir yanında "evde kal" çağrısına uyanların yardımına koşuyor. 
"Vefa Sosyal Destek" grupları "evde kal"anların yardımına koşuyor

Ekmekten sucuğa, ilaçtan meyveye vatandaşın her türlü talebini karşılayan ekipler, yürekleri ısıtıyor. Zaman zaman Gönül Çarşısı Ekipleri ile vatandaşlar arasında zaman zaman duygusal diyaloglar yaşanıyor. Korona virüs salgını dolayısıyla tedbirlerin arttırıldığı Mamak’ta Mart Ayı’ndan itibaren 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaş ve kronik hastalığı bulunan 34bin kişiye hizmet ulaştırdı. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet veren Mamak Çözüm Merkezi (444 0 149) da, yaşanan süreçte çözümün merkezi oluyor.

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Alışverişler Evlere Teslim Ediliyor
Kurumsal yapısı ve güçlü ekibi ile birlikte hizmet veren Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, 444 0 149 numaralı telefonlardan Mamak Belediyesi’ni arayan 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşların temel gıda, ilaç, fatura ödemeleri başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayan ekipler alışveriş sonrası evlere kadar giderek aldıkları ürünleri teslim ediyor. Mamak Belediyesi ekipleri bu ziyaretler esnasında hane sahiplerine alışveriş yaptıkları ürünlerin yanı sıra içerisinde maske ve dezenfektanın bulunduğu hijyen seti de takdim ediyor. 

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Duygulu anlar yaşanıyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan yaşlılar, alışverişlerini yapan Gönül Çarşısı ekiplerine  "Sizi yorduğumuz için bizi affedin. Hakkınızı helal edin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin inşallah. Teşekkür ediyoruz" diyerek teşekkür ediyor.

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