  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Vefa sosyal destek grupları vatandaştan geçer not aldı

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca yapılan "Vefa Sosyal Destek Grubu Faaliyetleri Memnuniyet ve Algı Araştırması" bu destek gruplarının vatandaştan geçer not aldığını ortaya koydu.
Vefa sosyal destek grupları vatandaştan geçer not aldı

Araştırmayla halkın Vefa Sosyal Destek Grubu'na ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin algılarının ortaya konması, bu grubun faaliyetlerinden yararlananların memnuniyeti ve bu hizmetten faydalanmayanların hizmete ilişkin algılarının ölçülmesi amaçlandı. Çalışmayla Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan kamu personelinin ilgili faaliyetlere yönelik algısı ve yaklaşımı da ortaya konuldu. 

"Bilgisayar destekli telefon" yöntemi kullanılarak 2 bin 134 görüşmeyle yapılan araştırma, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta yürütüldü.

Araştırmaya göre, katılımcılardan yüzde 46,2'si Vefa sosyal destek gurubunun oluşturulmasını çok gerekli bulurken, yüzde 47'si gerekli, yüzde 3,2'si ne gerekli ne gereksiz, yüzde 2,4'ü gereksiz ve yüzde 1,2'si çok gereksiz buldu.

Vefa sosyal destek gruplarının sağladığı hizmetlerden faydalanma sıklığına bakıldığında katılımcıların yüzde 87,5'i gibi büyük bir çoğunluğu maddi yardım ödemesinden bir defa faydalandı, emekli maaş ödemesi, market alışverişinin yapılması gibi diğer hizmetlerden birden çok yararlanıldı.

Katılımcıların yüzde 56'sı, bu grupların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasını çok faydalı bulurken, büyük bir çoğunluğu da bu grup içerisinde polis ve jandarma gibi kolluk güçlerinin yer aldığını bildiklerini ifade etti. Vefa sosyal destek gruplarında bulunan kolluk personelinden hizmet alan vatandaşlar, bu görevlilerin tutum ve davranışından oldukça memnun olduğunu aktardı.

Vefa sosyal destek gruplarının faaliyetlerinden yararlanmamış kişilere, bu hizmet hakkında ne ölçüde bilgi sahibi oldukları soruldu. Katılımcıların yüzde 54,2 gibi büyük bir çoğunluğu buna, "bilgim var ama hiç görmedim/rastlamadım" şeklinde cevap verdi.

Kamu personeli
Vefa sosyal destek grubu bünyesinde görev alan kamu personelinin verdiği cevaplar incelendiğinde, projenin çok büyük ölçüde başarılı bir şekilde amacına ulaştığı düşünülüyor. Her ne kadar daha önce deneyimlenmemiş bir durum olsa da hızlı bir şekilde ilgili ekipler oluşturuldu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi02 Ocak 2021 Cumartesi 11:03
  • Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu02 Ocak 2021 Cumartesi 11:03
  • Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi02 Ocak 2021 Cumartesi 11:02
  • KDK, çocuğun nüfus memuru tarafından yanlış yazılan isminin düzeltilmesini sağladı02 Ocak 2021 Cumartesi 11:02
  • Eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu02 Ocak 2021 Cumartesi 10:16
  • Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu02 Ocak 2021 Cumartesi 10:00
  • Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 33 ildeki operasyonlarda 267 şüpheli gözaltına alındı02 Ocak 2021 Cumartesi 09:52
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi02 Ocak 2021 Cumartesi 09:51
  • Pentagon F-35'lerin tam kapasite seri üretim kararını askıya aldı02 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
  • Altun: Başörtüsü düşmanları takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesindedir02 Ocak 2021 Cumartesi 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti