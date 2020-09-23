Vefakar hastalar fedakar sağlıkçıları unutmadı

Koronavirüs sürecinde gece gündüz yoğun bir mesai harcayan Ankara Şehir Hastanesi’nin fedakar sağlık çalışanları ve yöneticileri, vefakar hastalarınca gönderilen duygu yüklü “teşekkür” mektuplarıyla moral depoladı.

Ankara Şehir Hastanesi’nin farklı birimlerinde görev yapan 11 bin sağlık çalışanı, pandemi sürecince sergilediği özverili çalışma sayesinde hastalarından tam not aldı. Avrupa'nın en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları ile hastane yönetimi, misafir ettikleri hastaların kaleminden çıkan duygusal mesajlarla moral depoladı. Sağlıkçılara şiddetin yedinden gündem olduğu bugünlerde hastalar tarafından yazılan “teşekkür” mesajları Şehir Hastanesi’ndeki görevli herkesi duygulandırdı.

VEFAKAR HASTALAR FEDAKAR SAĞLIKÇILARI UNUTMADI

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde yaşanan üzücü görüntülerin yankısı sürerken, Bilkent’teki Şehir Hastanesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından vefakar hastalar tarafından gönderilen “teşekkür” mesajlarının bazıları yayınlandı. İlgili paylaşımda yayınlanan mesajlarla birlikte şu not düşüldü: “Hastanemizden hizmet alan misafirlerimizin ‘teşekkür’ mesajları İletişim ve Tanıtım Birimimiz tarafından Koordinatör Başhekimimizin bilgisi dahilinde ilgili çalışanlarımıza iletilmektedir. Sağlığınız bizim için değerlidir, hastanemizden memnuniyetiniz Ankara Şehir Hastanesi Ailesi olarak bizleri sevindirirken aynı zamanda motive etmektedir.”

Güvenlik gereği isimleri kodlanan hastaların, gönderdiği duygu yüklü mesajların bazıları şöyle:

ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

G. Y.: “Sayın Ankara Şehir Hastanesi çalışanları, yaklaşık 15 gün önce anne ve babamızın Kovid-19 testinin ‘pozitif’ olduğunu duyduğumda hissettiğimiz acının tarifini anlatamam. 76 ve 66 yaşlarında kronik hastalıkları olan canımız onlar bizim. Hastanenizde yaklaşık 15 gün devam eden tedavileri boyunca gece gündüz doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız üstün performansları ve motivasyonları ile dün taburcu ettiler. Ankara Şehir Hastanesi’nin tüm çalışanlarını ne kadar takdir etsek azdır. Allah sizlere sağlık, güç versin başımızdan eksik etmesin. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, iyi ki varsınız.”





ALLAH SİZİ DE İYİLERLE KARŞILAŞTIRSIN

G. A. : “Değerli hocam ben 82 yaşında bir bayanım. Rahmetli eşim devlet memuru emeklisi olması nedeniyle de Emekli Sandığı’na bağlıyım. Bana15-20 gün önce çok ağrı-titreme-öksürük geldi çok hasta oldum. Salgında beni Şehir Hastanesi’ne ambulanslarla getirdiler. Pandemi uyumlu zatürre olmuşum. Hastanede 8 gün kalıp hayati dönemi atlatmışım Allah’ıma şükür. Ben şimdi hepinizin sayesinde pandemiyi atlatıyorum İnşallah. Ben size şunu söylemek için bu yazıyı kızıma yazdırıyorum: Ben oradayken o doktorları, orada çalışanların hepsini gördüm. Öyle çok zordu ki işleri. Ama o kadar zor şartlarda ve bu salgın arasında bana öyle iyi baktılar ki. Yatağımı değiştirdiler, her isteğimi yaptılar. Beni ziyaret edip her soruma cevap verdiler. Allah razı olsun hepinizden. Hepiniz hakkınızı helal edin. Allah sizi de iyilerle karşılaştırsın.”

HEPSİ BİRBİRİNDEN İYİLER

N.B. “Öncelikle sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun anne bebek uyumu servisinde bizimle ilgilenen doktor, hemşire hocalara çok çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. Hepsi birbirinden iyiler. Ben bugün taburcu oldum. Taburcu olmama yardımcı olmakla beraber çok şeyler öğrendim kendilerinden, tekrar görüşmek üzere kalın sağlıcakla.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-