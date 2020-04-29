'Vefalı Eller' Çalışmalarına 7/24 Devam Ediyor

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi koordinesindeki Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu, gece saatlerinde de yaşlıların yardımına koşuyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gün içerisinde karşılayan, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi koordinesindeki Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu, gece saatlerinde de yaşlıların yardımına koşuyor.

Çalışmalarını gece de sürdüren ve özellikle ihtiyaç sahibi yaşlıları unutmayan görevliler, ramazan dolayısıyla çalışmalarına daha da yoğunluk verdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada; Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüsün çıktığı günden bügüne kadar vatandaşlarının yanında oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. “Koronavirüs mücadelesinde görevlilerimizin işini kolaylaştıran ve kurallara riayet ederek bu süreçte kararlı bir duruş sergileyen değerli halkımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz.

Birlikte bu zor günleri aşıp tekrar sokaklarımızın cıvıl cıvıl olduğu, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımız günlere adım atacağız. Hep beraber daha güzel günleri yaşayacağız inşallah. Hayırlı ramazanlar dilerim” dedi.