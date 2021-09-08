Vefat eden Ahmet Edip Uğur kimdir? AK Parti'den istifa açıklamasında neler söylemişti?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden olaylı istifasıyla bilinen eski AK Partili Ahmet Edip Uğur vefat etti. Hayatını kaybeden Ahmet Edip Uğur kimdir? AK Parti ve Balıkesir Belediye Başkanlığı'ndan istifa açıklamasında neler söylemişti?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden olaylı istifasıyla bilinen DEVA Partili Ahmet Edip Uğur vefat etti.

Ahmet Edip bir süredir beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Bu hastalıktan geçtiğimiz aylarda ameliyat olan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi kurucu üyelerinden Ahmet Edip Uğur hayata gözlerini yumdu.

Edip Uğur'un çocukları yaptıkları açıklamada, cenaze namazının 9 Eylül Perşembe günü, Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınaacağını bildirdi. Defin işleminin ise Başçeşme Mezarlığında gerçekleşeceği ifade edildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Edip Uğur kimdir ? AK Parti ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa açıklaması nda neler söylemişti?

Vikipedi’de yer alan bilgilere göre, 1950 doğumlu olan Edip Uğur, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve sırasıyla Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AK Parti Balıkesir il başkanlığı yaptı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve 18.,22.,23. ve 24. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekiliydi.

Edip Uğur, evli ve 3 çocuk babasıydı.

2008 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı oldu. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girdi. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Edip Uğur, 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçildi. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Meclis'e girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Edip Uğur, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde yine AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2004-2009 arası Balıkesir belediye başkanlığı yapan Sabri Uğur'un kuzeni.

Tartışmalı istifa süreci

AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan içlerinde İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının olduğu altı belediye başkanının istifasını istedi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur başlangıçta bu çağrıya uymadı, AK parti lideri Erdoğan istifa edilmezse gereğinin yapılacağını söyledi. Bunun üzerine Edip Uğur, 30 Ekim 2017 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AK Parti'den sitem dolu bir açıklama ile istifa etti.

İstifasından sonra yaptığı açıklamada istifaya tehdit ile zorlandığını, bu tehditlerin ailesine, evine kadar ulaştığını söylemesiyle dikkat çekti.

9 Mart 2020 tarihinde eski AK Partili Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

İŞTE O İSTİFA KONUŞMASI

Ahmet Edip Uğur'un Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederken, gözyaşları içinde yaptığı konuşma şöyleydi:

"Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Partimden ve belediye başkanlığı görevimdem ayrılıyorum. Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa bırakılmasıdır. Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzzi irade ile milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. İnancım ve itikatım gereği, olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım ama huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım görevlerde hemşehrilerime hizmet etme gayretinde oldum. Bana destek olan herkese ve aileme teşekkür ediyorum."

Gazeteilksayfa.com